Za kilkanaście dni Xiaomi przestanie być królem tanich smartfonów w Polsce

W Polsce, nie bez powodu, panuje kult Xiaomi. Urządzenia tej marki oferują nadzwyczaj atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości, więc nie dziwota, że klienci kupują je na potęgę. Producent wkrótce będzie musiał się zmierzyć z godnym siebie rywalem. Na tym pojedynku z pewnością skorzystają konsumenci, choć może mieć on nieoczekiwany przebieg.

Smartfony Xiaomi cieszyły się popularnością wśród Polaków na długo zanim marka oficjalnie weszła na polski rynek. Kiedy to się jednak stało, urządzeniami tej firmy zainteresowali się klienci, którzy do tej pory nawet nie zdawali sobie sprawy z jej istnienia, ewentualnie tylko o niej słyszeli od swoich znajomych, którzy ściągali jej sprzęty bezpośrednio z Chin. Dziś jest to jeden z największych producentów inteligentnych telefonów zarówno na świecie, jak i w samej Polsce. Wkrótce będzie musiał się zmierzyć z godnym siebie rywalem.

realme oficjalnie wejdzie do Polski już 18 marca 2020 roku

Markę realme powołało do życia w 2018 roku Oppo, ale ma ona ambicje, aby stać się w pełni niezależna i działać wyłącznie na swój rachunek. Jej smartfony cieszą się coraz większą popularnością (w trzecim kwartale 2019 roku realme było siódmym największym producentem inteligentnych telefonów na świecie) i wejście na polski rynek z pewnością pomoże jej zwiększyć sprzedaż.

realme poinformowało, że zainauguruje swoją działalność w Polsce 18 marca 2020 roku, czyli już za dwa tygodnie. Producent zadeklarował też, że „zaprezentuje nową serię smartfonów”, ale nie zdradził, jaką konkretnie. Niewykluczone, że będzie to linia realme 6, która zadebiutuje oficjalnie w Indiach w najbliższy czwartek, 5 marca 2020 roku.

Warto przy okazji przypomnieć, że realme weszło już na europejski rynek w maju 2019 roku i wysyła swoje smartfony również do Polski, jeśli klienci zamówią je przez oficjalną stronę internetową marki. Rozpoczęcie działalności w naszym kraju w połączeniu z różnymi działaniami marketingowymi sprawią jednak, że urządzeniami realme zainteresuje się znacznie więcej osób, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Xiaomi.

W minionych miesiącach marka wprowadziła do sprzedaży w Europie wiele interesujących (i – co równie ważne – wycenionych na zaskakująco niskim poziomie) smartfonów, w tym szczególnie średniopółkowy model realme X2 i flagowy realme X2 Pro. Ciekawe, jak na jej wejście do Polski zareaguje Xiaomi – czy dojdzie do wojny cenowej pomiędzy tymi firmami, czy realme obierze sobie jednak za cel podebranie klientów Huawei, którego nowe urządzenia pozbawione są dostępu do aplikacji i usług Google. Jedno jest pewne – na pewno będzie ciekawie.

Źródło: informacja prasowa