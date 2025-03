Użytkownicy iPhone’a 16e skarżą się na nietypowy problem

Nowy budżetowy smartfon Apple nie ma łatwego startu. Użytkownicy zgłaszają, że podczas korzystania z Bluetooth audio często przerywa lub zacina się – szczególnie wtedy, gdy urządzenie jest połączone z więcej niż jednym akcesorium jednocześnie. Problem wydaje się dotyczyć przede wszystkim osób używających smartwatchy i słuchawek Bluetooth innych producentów niż Apple. Czy to wina nowego modemu, czy może błąd w iOS?

Problem z Bluetooth i brak kompatybilności z urządzeniami innych firm

Od premiery iPhone’a 16e użytkownicy zgłaszają nietypowy problem z odtwarzaniem dźwięku przez Bluetooth. Wielu z nich zauważyło, że dźwięk w słuchawkach przerywa lub zacina się, gdy telefon jest jednocześnie połączony z innymi akcesoriami Bluetooth. Szczególnie z zegarkami i opaskami fitness firm trzecich, a nie tych autorstwa Apple.

Serwis MacRumors zebrał liczne skargi publikowane na forum Apple, Reddicie oraz X. W większości przypadków problem pojawia się, gdy użytkownik słucha muzyki przez słuchawki Bluetooth, a jednocześnie ma połączony smartwatch marki np. Garmin lub Fitbit. Gdy oba urządzenia próbują komunikować się z iPhonem, dźwięk zaczyna się rwać lub całkowicie przestaje działać.

Ciekawe jest to, że problem nie dotyczy użytkowników korzystających wyłącznie z ekosystemu Apple. Testy wykazały, że iPhone 16e działa poprawnie, gdy jest podłączony do Apple Watcha i AirPodsów Pro 2 – potwierdza to też nasz redakcyjny kolega Mateusz, który testuje najnowszy smartfon Apple.

Nie wiadomo jeszcze, czy za ten błąd odpowiada sprzęt czy oprogramowanie. iPhone 16e to pierwszy smartfon Apple wyposażony w nowy modem C1, który został opracowany przez firmę zamiast dotychczasowych rozwiązań Qualcomma. Możliwe, że nowy chip ma problemy z zarządzaniem wieloma połączeniami Bluetooth jednocześnie. Z drugiej strony, nie można wykluczyć, że to błąd w iOS 18.3.x, który może zostać naprawiony w jednej z przyszłych aktualizacji.

Apple na razie milczy

Obecnie nie wiadomo jak poważny jest ten problem i ilu użytkowników dotyka. Apple nie wydało jeszcze oficjalnego oświadczenia, choć serwis Android Authority potwierdził, że skontaktował się z firmą w tej sprawie.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Apple wyda aktualizację iOS, która naprawi błąd, jeśli faktycznie problem leży po stronie oprogramowania. Jednak jeśli to modem C1 jest odpowiedzialny za problemy z Bluetooth, sytuacja może być znacznie trudniejsza do rozwiązania, zwłaszcza jeśli ograniczenia sprzętowe uniemożliwią zapewnienie pełnej kompatybilności z urządzeniami firm trzecich.

Na ten moment użytkownikom pozostaje czekać na oficjalne stanowisko Apple i ewentualne poprawki w kolejnych wersjach iOS. Jeśli problem okaże się poważny, firma może zostać zmuszona do szybkiej reakcji, aby uniknąć niezadowolenia klientów.