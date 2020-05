POCOPHONE F2 Pro ze Snapdragonem 865 zadebiutuje szybciej niż się spodziewaliśmy

Marka POCOPHONE zapisała się w pamięci wielu osób za sprawą modelu POCOPHONE F1, który kosztował zaledwie 1499 złotych, a oferował ultra wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 845 (choć była też dostępna nieco droższa wersja). Niedawno dowiedzieliśmy się, że do Europy zmierza jego następca, lecz nie spodziewaliśmy się, że POCOPHONE F2 Pro zadebiutuje na Starym Kontynencie tak szybko.

Data premiery POCOPHONE F2 Pro w Europie

Kilka dni temu globalny oddział marki POCO zapowiedział „wielki powrót POCO”, natomiast dziś zdradził, że nie może się doczekać, aż zaprezentuje „drugą generację POCO”. Nie ujawnił jednak, kiedy zamierza to zrobić, lecz informację tę przekazał jeden z najlepiej poinformowanych leaksterów w branży, Sudhanshu.

Według niego, POCOPHONE F2 Pro zadebiutuje w Europie już w najbliższy wtorek, 12 maja 2020 roku. Konferencja wprowadzająca ten smartfon na rynek ma się rozpocząć o godzinie 14:00. Jeśli to prawda, w ciągu najbliższych dni Xiaomi powinno oficjalnie to potwierdzić.

Niby czekamy na premierę POCOPHONE F2 Pro, ale…

POCOPHONE F1 był bezkonkurencyjny, jeśli ktoś chciał kupić jak najwydajniejszy smartfon za jak najmniejsze pieniądze. W przypadku POCOPHONE F2 Pro tego już powiedzieć nie będzie można, gdyż według nieoficjalnych doniesień, smartfon ten w podstawowej wersji (6 GB/128 GB) ma kosztować 599 euro, zaś w konfiguracji 8 GB/256 GB – 699 euro.

Mówi się, że POCOPHONE F2 Pro zostanie pozbawiony obsługi łączności 5G (mimo obecności modemu 5G na pokładzie; technicznie jest to jednak możliwe). Jeżeli producent rzeczywiście zdecyduje się na taki krok, to smartfon może przegrać w starciu z realme X50 Pro. Tym bardziej, że w konfiguracji 8 GB/256 GB będzie tańszy w Europie o 30 euro.

Wszystko wskazuje też na to, że POCOPHONE F2 Pro okaże się po prostu przebrandowanym Redmi K30 Pro (w wersji podstawowej, nie Zoom Edition). Jeśli znajdzie to potwierdzenie w rzeczywistości, to może przegrać w bezpośrednim pojedynku na specyfikację ze wspomnianym realme X50 Pro, który oferuje ekran o wyższej częstotliwości odświeżania (90 Hz vs 60 Hz), aparat z tzw. teleobiektywem na tyle, podwójny aparat z obiektywem szerokokątnym na przodzie, podwójny głośnik i wsparcie dla dużo szybszego ładowania przewodowego (65 W vs 33 W).

W POCOPHONE F2 Pro kusić może natomiast nowszy typ pamięci flash (UFS 3.1 vs UFS 3.0), funkcja nagrywania wideo w 8K (vs maksymalnie w 4K), obecność 3,5 mm złącza słuchawkowego (realme X50 Pro go nie ma), Dual SIM (smartfon realme ma tylko slot na jedną kartę nano SIM) i akumulator o większej pojemności (4700 mAh vs 4200 mAh) oraz częściowa pyło- i wodoszczelność (IP53).

Może to być więc ciekawy pojedynek. A Wy co byście wybrali: POCOPHONE F2 Pro czy realme X50 Pro? Ten ostatni na pewno będzie dostępny w Polsce, ale smartfon marki POCOPHONE prawdopodobnie też nas nie ominie (choć wciąż czekamy na oficjalnie potwierdzenie).

Źródło: @Sudhanshu1414