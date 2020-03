Redmi K30 Pro został zaprezentowany w Chinach dwa dni temu i już jutro, 27 marca 2020 roku, rozpocznie się jego sprzedaż w tym kraju. W niedalekiej przyszłości smartfon trafi też na inne rynki, lecz niekoniecznie pod taką samą nazwą. Wiele wskazuje na to, że będzie jednocześnie flagowcem innej marki.

Redmi K30 Pro został ciepło przyjęty, aczkolwiek nie wszystkim spodobało się, że w smartfonie zastosowano ekran ekran o standardowej częstotliwości odświeżania 60 Hz, a nie 120 Hz jak w Redmi K30 5G. Co prawda producent wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się na taki krok, ale tłumaczenie to nie wszystkich przekonało. Wiele osób chciałoby bowiem samodzielnie decydować, czy woli wyższe odświeżanie (w ustawieniach powinna być dostępna opcja przełączania tego parametru), czy dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Cóż, przyzwyczailiśmy się jednak, że firmy decydują za nas i wiedzą lepiej, co jest lepsze dla klienta.

Redmi K30 Pro zostanie sklonowany i będzie też flagowcem innej marki

Wszyscy na pewno doskonale pamiętają, że Redmi K20 i Redmi K20 Pro trafiły do Polski jako – odpowiednio – Xiaomi Mi 9T i Mi 9T Pro. Z kolei Redmi K30 4G pojawił się w Indiach jako POCO X2, mimo że niewiele wcześniej marka POCO ogłosiła swoją niezależność od Xiaomi. Wiele sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z „powtórką z rozrywki”, bowiem Redmi K30 Pro w Indiach może być sprzedawany jako flagowiec POCO.

W kodzie najnowszej bety aplikacji aparatu w MIUI 11 jeden z członków ekipy xda-developers odnalazł kilka wskazówek, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Najnowszy flagowiec marki Redmi nosi oznaczenie kodowe „Imi”, ale w Indiach zmieni się ono na „Imiin”, jak w przypadku wszystkich innych smartfonów Xiaomi przeznaczonych dla tego kraju. Co więcej, odkryto opcję włączenia znaku wodnego „SHOT ON POCO Phone”, co zdaje się jednoznacznie potwierdzać, że Redmi K30 Pro będzie sprzedawany w Indiach z logo POCO na obudowie (prawdopodobnie jako POCO F2).

Z jednej strony nie jest to specjalnym zaskoczeniem, po przemianowaniu Redmi K30 4G na POCO X2, ale z drugiej to kolejny dowód na to, że niezależność marki POCO wciąż jest tylko deklaracją, która nie przekłada się na rzeczywistość. Nie zdziwimy się więc, jeśli Redmi K30 Pro trafi do Polski jako Xiaomi Mi 10T.

Redmi K30 Pro – specyfikacja, cena

Źródło: xda-developers

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!