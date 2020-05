POCOPHONE F2 Pro zmierza do Europy, ale nie liczcie na bajecznie niską cenę, bo wybitnie niska nie będzie

POCOPHONE F1 zdeklasował konkurencję w 2018 roku, bowiem w cenie smartfona ze średniej półki zaoferował topowy procesor (Qualcomm Snapdragon 845). Wiele osób z niecierpliwością czeka na premierę jego następcy i wygląda na to, że czai się ona tuż za rogiem. Jeśli ktoś jednak liczy na podobnie atrakcyjną cenę, to może się srogo zawieść, bo nie będzie ona bajecznie niska.

Wkrótce premiera POCOPHONE F2 Pro

Mimo że smartfon nie został jeszcze oficjalnie zaprezentowany, to można podejrzewać, skąd się weźmie. Za niedługo w Indiach zadebiutuje POCO F2 Pro, który będzie wzorowany na Redmi K30 Pro. Marka POCO działa wyłącznie na indyjskim rynku, ale jej smartfony są wprowadzane na inne jako członkowie serii POCOPHONE, za którą odpowiada już bezpośrednio Xiaomi. Co prawda do tej pory mieliśmy do czynienia z tylko jednym takim przypadkiem (wspomnianym już POCOPHONE F1), ale wkrótce historia się powtórzy.

Jak bowiem donosi portugalski serwis 4gnews, w niedalekiej przyszłości do tego kraju oraz innych w Europie trafi POCOPHONE F2 Pro. Klienci podobno dostaną do wyboru dwie konfiguracje: z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz z 8 GB RAM i 256 GB przestrzenią na pliki użytkownika. Warto tu przypomnieć, że producent zastosował w tym modelu kości LPDDR5 RAM i flash typu UFS 3.1. Pod względem wydajności (w połączeniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 865) jest to więc najwyższa możliwa półka.

POCOPHONE F2 Pro – cena w Europie

W Portugalii wersja 6 GB/128 GB ma kosztować 649 euro, natomiast wariant 8 GB/256 GB – 749 euro. Serwis źródłowy zaznacza jednak, że – z uwagi na dodatkowy podatek – smartfony w tym kraju są nieco droższe niż w innych na Starym Kontynencie, więc sugerowane dla Europy mogą zostać ustalone na – odpowiednio – 599 euro i 699 euro.

Jak natomiast mogą kształtować się ceny w Polsce? Jeśli za punkt odniesienia wziąć ceny Xiaomi Mi Note 10 w Europie i naszym kraju oraz uwzględnić wysoko stojące euro, to za POCOPHONE F2 Pro w konfiguracji klientom z dużym prawdopodobieństwem przyjdzie zapłacić od 2699 do 2799 złotych, natomiast w wersji 8 GB/256 GB już ponad 3000 złotych.

POCOPHONE F2 Pro wciąż będzie tańszy od Xiaomi Mi 10, ale jednocześnie nie aż tak tani, jak niektórzy mogliby oczekiwać.

Źródło: 4gnews