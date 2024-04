Oppo Reno 12 uchyla rąbka tajemnicy. Jest na co czekać?

Seria Reno to chyba najbardziej rozpoznawalna linia smartfonów marki Oppo. Te uplasowane na średniej półce urządzenia cieszą się sporą popularnością także w Polsce. Nie tak dawno na naszym rynku zadebiutował model Reno 11F 5G, a już wkrótce swoją premierę może mieć kolejna generacja tych telefonów. Co już o nich wiemy?

Specyfikacja techniczna Oppo Reno 12

Pierwsze przecieki na temat możliwej specyfikacji modeli Reno 12 i Reno 12 Pro pojawiły się już w lutym, jednak wówczas nie były one kompletne. Teraz mamy do czynienia z nieco szerszymi, choć wciąż jeszcze nie w stu procentach kompletnymi informacjami, ale wystarczającymi, by zrozumieć czego mniej więcej możemy się spodziewać.

Sercem obu urządzeń mają być procesory MediaTeka – w przypadku podstawowego Reno 12 ma to być Dimensity 8300, z kolei wariant z dopiskiem Pro będzie napędzany przez Dimensity 9200 Plus, czyli jednostkę należącaą do flagowej serii procesorów MediaTeka. Oba smartfony mają być wyposażone w 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Model Pro ma być dostępny także w odmianie z 512 GB przestrzeni na dane.

Elementem wspólnym dla obu urządzeń ma być ekran OLED o przekątnej 6,7 cala z odświeżaniem 120 Hz. W Reno 12 rozdzielczość ma wynosić Full HD+, zaś w Reno 12 Pro powinno być to 1.5K. Wyświetlacze te mają być delikatnie zakrzywione ze wszystkich czterech stron.

Oppo Reno 11F 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli zaś chodzi o możliwości fotograficzne, Oppo Reno 12 Pro na swoich pleckach będzie nosił wyspę z trzema aparatami. Główna matryca ma mieć 50 Mpix i optyczną stabilizację obrazu, ultraszeroki kąt zyska 8 Mpix, a teleobiektyw zostanie połączony z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Będzie mógł wykorzystać 2-krotne zbliżenie optyczne. Nie wiemy jednak, jakie różnice pojawią się w modelu bez dopisku Pro.

Całość ma zasilać akumulator o pojemności wynoszącej 5000 mAh. Jako że Oppo przyzwyczaiło nas raczej do implementacji szybkiego ładowania w swoich smartfonach, to Reno 12 i 12 Pro prawdopodobnie będą takowe obsługiwać – a konkretniej z mocą 80 W. Obudowy obu urządzeń będą odporne na pył i zachlapania, zgodnie z certyfikatem IP65.

Nie mamy też jeszcze jednych z najważniejszych informacji – jak te smartfony będą wyglądać. Tego z pewnością dowiemy się wkrótce.

Kiedy premiera?

Cykl wydawniczy urządzeń z linii Reno jest dość specyficzny i przy tym niezwykle szybki. Czasem bowiem jeszcze jedna seria nie zdąży wyjść z rynku chińskiego, pojawić się globalnie i zagościć na sklepowych półkach, a producent już szykuje się do premiery następnej.

Jeśli wierzyć przeciekom, na rodzimym rynku producenta, premiera smartfonów Oppo Reno 12 i Reno 12 Pro może odbyć się w czerwcu tego roku. Wciąż jednak brakuje pewnych informacji dotyczących cen urządzeń, a przede wszystkim tego, kiedy urządzenia zadebiutują globalnie i czy pojawią się w Polsce.