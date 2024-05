Jak teraz kupisz Samsunga, nie pożałujesz

Prawie każdy moment jest dobry na zakup smartfona Samsunga, ponieważ niemal zawsze są one dostępne w jakiejś promocji. Tym razem wraz z nim dostaniecie smartwatch, który swego czasu bił rekordy popularności.

Smartwatch Samsunga do smartfona Samsunga

Jak każda promocja, tak i ta ma określone warunki, które trzeba spełnić, aby z niej skorzystać. W tym przypadku jest to zakup konkretnego modelu smartfona – musi to być Galaxy S24+ , Galaxy S24 lub Galaxy S23. Pozostałe urządzenia z obu serii nie są już objęte niniejszą ofertą.

Promocja obowiązuje między innymi w sklepach RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis i x-kom. Aby z niej skorzystać, należy dodać do koszyka smartfon Galaxy S23, Galaxy S24 lub Galaxy S24+ oraz smartwatch Galaxy Watch 4 40 mm Bluetooth – wówczas cena tego ostatniego zostanie obniżona do złotówki, grosza lub dostaniecie go za darmo (w zależności od sklepu).

W wybranych sklepach możecie wybrać smartwatch w wersji czarnej lub różowe złoto, natomiast na przykład w x-kom dodawany jest wyłącznie czarny. Promocja obowiązuje do 19 maja 2024 roku lub do wyczerpania zapasów.

Gdzie można kupić najtaniej Galaxy S23, Galaxy S24 i Galaxy S24+?

Galaxy S23 kosztuje aktualnie 3599 i 3799 złotych (odpowiednio wersja 128 i 256 GB). Ceny Galaxy S24 i Galaxy S24+ w większości sklepów zaczynają się od 4099 i 5199 złotych, ale wybrane modele można znaleźć taniej. Na przykład fioletowego i srebrnego Galaxy S24 8/128 GB dostaniecie w Media Expert za 3799 złotych.

Media Expert sprzeda Wam też czarnego i żółtego Galaxy S24 8/256 GB za 4099 złotych oraz czarnego Galaxy S24+ 12/512 GB za 5135,67 złotych. Do tego w każdym przypadku możecie zaoszczędzić jeszcze więcej, jeśli rozłożycie płatność na 20 rat 0% – wówczas Media Expert zapłaci za Was jedną ratę.

Analogiczna promocja ratalna dostępna jest również w sklepie RTV Euro AGD – on także zapłaci za Was pierwszą ratę, jeżeli rozłożycie płatność za smartfon na 20 rat 0% (pod warunkiem terminowej spłaty).

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!