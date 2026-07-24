Smartfon Oppo K15
Oppo K15 (fot. Oppo)
Smartfony

Wygląda ciekawie. Ten smartfon wcale nie jest tak nudny, jak się wydaje

Wojciech Kulik·
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Wygląda ciekawie. Ten smartfon wcale nie jest tak nudny, jak się wydaje

Smartfon Oppo K15 przyciąga wzrok oryginalnym dizajnem, ale po zerknięciu na specyfikację można się nieco rozczarować. To jednak tylko pozory, bo ta nietuzinkowa konstrukcja skrywa w sobie nieoczywisty element.

Oppo K15 to gamingowy średniak z jedną nieprzeciętną cechą

Smartfon Oppo K15 może pochwalić się niezłymi, choć nie wybitnymi podzespołami. Jego sercem jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7360 Super sparowany z 12 GB RAM typu LPDDR4X. Podobać na pewno może się pojemność zastosowanego akumulatora, wynosząca aż 8000 mAh. W dodatku można go ładować z mocą 80 W.

Front urządzenia niemal w całości wypełnia wyświetlacz OLED o przekątnej 6,59 cala, rozdzielczości 2760×1256 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności sięgającej 1200 nitów i częstotliwości próbkowania dotyku dochodzącej do 240 Hz.

Nowy smartfon chińskiego producenta został również wyposażony w trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix. Jeden z znajduje się z przodu (f/2.0), pozostałe dwa zainstalowano z tyłu: to główny sensor z obiektywem o przysłonie f/1.8 oraz moduł ultraszerokokątny (f/2.2).

Oppo K15 (fot. Oppo)

Warto zatrzymać się z tyłu, ponieważ znajduje się tu element podkreślający jeden z największych wyróżników opisywanego modelu. Mam tu na myśli otwory umieszczone pod wyspą fotograficzną – to zakończenie układu chłodzenia, w którym pierwsze skrzypce gra aktywny, fizyczny wentylator, będący (ponoć) w stanie bezproblemowo obniżyć temperaturę w środku o 5 stopni Celsjusza.

Całość wieńczy oryginalnie prezentująca się konstrukcja z gamingowym zacięciem. Występuje w białej i szarej wersji kolorystycznej, cechując się przy tym odpornością na wodę i pył w stopniu IP69. Wymiary urządzenia to 158,3 × 65,1 × 8,27 mm, a waga wynosi 205 gramów.

Ile kosztuje smartfon Oppo K15?

Smartfon Oppo K15 jest już dostępny na rynku chińskim. Producent przygotował tylko jedną konfigurację (12/256 GB), której cena wynosi 2299 juanów, co przy prostym przeliczeniu przekłada się na ~1290 złotych. Przyszłość urządzenia poza Państwem Środka pozostaje nieznana, ale raczej nie nastawiałbym się na premierę w Polsce.

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