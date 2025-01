Logo Energizer pojawi się na laptopach. Już wkrótce

Smartfony z logo Energizer nikogo już chyba nie dziwią. Już niebawem jednak znaczek tej marki pojawi się na urządzeniach kolejnej kategorii – nadciągają laptopy z rodziny EnergyBook, których istotnym atutem ma być bardzo niska cena.

Marka Energizer wchodzi na rynek laptopów

Chociaż rdzeniem działalności firmy Energizer pozostają baterie i akumulatory, od wielu już lat pod banderą tej marki powstają także klasyczne telefony, smartfony i akcesoria do nich. Odpowiada za nie konkretnie francuska firma Avenir Telecom, posiadająca licencję umożliwiającą posługiwanie się tą nazwą.

Francuzi starają się robić rzeczy inaczej, aby wyróżnić się na rynku. I tak na przykład w ubiegłym roku niemałym zaskoczeniem był ważący ponad pół kilograma smartfon Energizer Hard Case P28K z akumulatorem o pojemności 28000 mAh. W 2025 roku natomiast największą niespodzianką mogą okazać się… laptopy z logo tej marki.

Energizer EnergyBook (fot. Avenir Telecom)

Jakie będą laptopy Energize EnergyBook Classic?

Na rodzinę Energizer EnergyBook Classic złożą się laptopy z ekranami o przekątnych 15 i 17 cali. Szczegóły na temat ich specyfikacji pozostają nieznane. Francuski producent zapowiedział jedynie, że będą cechować się solidnymi obudowami, wieloletnim wsparciem technicznym, przyjaznymi dla środowiska materiałami oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej.

Laptopy, których rynkowa premiera została zaplanowana na pierwszy kwartał bieżącego roku, będą kierowane do użytkowników domowych oraz studentów. Można przypuszczać, że – skoro to Energizer – zaoferują długi czas działania, chociaż ich największym atutem ma być jednak cena. Będzie startować z poziomu zaledwie 199 dolarów, co po obecnym kursie oznacza równowartość ~820 złotych.

Energizer EnergyBook (fot. Avenir Telecom)

Choćby ze względu na cenę można śmiało założyć, że nie będą to komputery oferujące nieprzeciętną wydajność. Spodziewam się raczej laptopów bazujących na dwurdzeniowych procesorach z serii Intel Celeron, wyposażonych w 4 GB RAM i wyświetlacze, które nie zaimponują ani rozdzielczością, ani jasnością. Być może jednak będą miały w sobie coś, dzięki czemu zdołają zainteresować użytkowników o nieszczególnie dużych wymaganiach.

Szczegóły na ich temat powinny pojawić się już niebawem.