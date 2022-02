Ten smartfon jest mocnym pretendentem do zyskania niechlubnego tytułu

Smartfon musi spełnić wiele warunków, aby zwrócić na siebie uwagę klienta. Czasami jednak jakiś model robi to w dość nietypowy sposób. W tym przypadku nazwa urządzenia może być trochę kłopotliwa, a na pewno trudna do zapamiętania i wymówienia na jednym tchu.

Ten smartfon będzie miał okropnie (za) długą nazwę

Wielu producentów mocno rozbudowuje swoją ofertę, jednocześnie starając się podzielić wprowadzane na rynek modele na relatywnie niewiele grup. Czasami prowadzi to do tworzenia przesadnie długich nazw. Przykłady można by wymieniać długo, ale wśród najnowszych znajduje się m.in. Motorola moto g 5G plus i Xiaomi 11 Lite 5G NE („NE” oznacza w jego przypadku skrót od „New Edition”).

Wkrótce do tego oryginalnego grona dołączy nowy smartfon marki OnePlus, który zadebiutuje na rynku jako OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Bez dwóch zdań nie jest to najkrótsza i najłatwiejsza do zapamiętania czy wymówienia nazwa. Teoretycznie producent mógłby usunąć z niej dopisek „5G”, jednak wciąż jest on powszechnie stosowany, gdyż do sprzedaży nadal trafiają urządzenia, które nie obsługują sieci 5G.

Nazwa tak naprawdę jest jednak sprawą drugorzędną, bo raczej nieczęsto ktoś musi sobie przypominać, jak nazywa się używany przez niego sprzęt. Jednocześnie dopisek „Lite” jasno sygnalizuje, że będzie to smartfon z niższej średniej półki, jednak mimo wszystko z modemem 5G (co wcale nie jest takie oczywiste).

Według nieoficjalnych informacji, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zaoferuje swoim właścicielom – oprócz obsługi sieci piątej generacji – wyświetlacz o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością (przynajmniej) 90 Hz. Na przodzie znajdzie się również aparat do selfie z matrycą 16 Mpix, który prawdopodobnie zostanie umieszczony w okrągłym otworze w ekranie, podobnie jak ma to miejsce w modelu OnePlus Nord CE 5G.

fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl

Na tyle smartfona znajdą się natomiast trzy aparaty: główny o rozdzielczości 64 Mpix i dwa po 2 Mpix każdy, zapewne do zdjęć makro i pomiaru głębi. „Pod maską” OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zostanie z kolei umieszczony procesor Qualcomm Snapdragon 695 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 33 W.

Model ten ma być dostępny na rynku w konfiguracjach z 6 GB i 8 GB RAM oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej. Data oficjalnej premiery urządzenia nadal pozostaje nieznana, ale nie prawdopodobnie nie będziemy długo na nią czekać.