MacBooki deklasują stacjonarne Maki w tym zestawieniu

W portfolio znajdziemy zarówno MacBooki, jaki i stacjonarne Maki. Jak wynika z najnowszego raportu, te pierwsze cieszą się znacznie większą popularnością, także wśród klientów profesjonalnych.

MacBook czy Mac?

Największą popularnością wśród produktów Apple mogą pochwalić się iPhone’y. Warto jednak zaznaczyć, że firma z Cupertino również w przypadku komputerów gromadzi grono zadowolonych użytkowników, którzy myśląc o komputerze do rozrywki, edukacji czy pracy, wyobrażają sobie tylko sprzęt z macOS, a na konkurencyjne urządzenia z Windowsem nawet nie chcą spojrzeć.

Nie trudno się domyślić, że największym zainteresowaniem cieszą się MacBooki, ale ile wynosi przewaga? Na to pytanie odpowiedź znajdziemy w raporcie CIRP. Oczywiście mamy do czynienia z przybliżonymi danymi, a nie dokładnym i precyzyjnym badaniem rynku, aczkolwiek i tak warto przyjrzeć się opublikowanym informacjom.

Okazuje się, że klienci Apple najczęściej sięgają po MacBooki Pro, czyli w założeniach urządzenia skierowane dla bardziej wymagających klientów – ich udział wynosi 43%. Drugie miejsce należy do laptopów z linii Air, które natomiast wybrało 34% respondentów badania. Łącznie laptopy z Cupertino mają aż 77% „jabłkowego tortu”.

(fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Kolejne miejsca to iMac z 10%, Mac Pro z 9%, Mac mini z 3% i Mac Studio z tylko 1%. Co ciekawe, Mac Studio to jedna z nowszych propozycji Apple przeznaczonych dla osób wymagających większej mocy obliczeniowej. Niewykluczone, że na wzrost popularności musimy jeszcze trochę poczekać, aczkolwiek i tak profesjonaliści zazwyczaj sięgają po MacBooki Pro, o czym już za chwilę.

Laptopy Apple cieszą się popularnością również wśród profesjonalistów

Opisany przed chwilą raport został opublikowany w zeszłym tygodniu. Przejdźmy więc do nowszego, który również jest dziełem CIRP. Tym razem firma postanowiła rozwinąć poprzedni raport, sprawdzając do jakich celów wykorzystywane są konkretne komputery Apple.

Z najnowszych danych wynika, że użytkownicy, którzy korzystają z Maków w celach edukacyjnych, wybierają głównie MacBooki – aż 85% (Air i Pro), natomiast 6% należy do iMaków i 9% dla Maków Pro. Co ciekawe, wśród profesjonalistów również wygrywają laptopy, które łącznie zgarnęły 83%. Dopiero później do zastosowań profesjonalnych wybierane są iMaki – 7% i Maki Pro – 10%. Jeśli chodzi o użytek osobisty, to MacBooki mają 81%, iMaki 11%, a Maki Pro 9%.

Bez obaw, przedstawione dane nie oznaczają, że zespół Tima Cooka zdecyduje się porzucić stacjonarne komputery. Wciąż będa one rozwijane i najpewniej już niebawem usłyszymy o nowym modelu, który zostanie wyposażony w naprawdę potężny procesor.