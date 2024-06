iTaxi wymienia flotę na Tesle w pięknym wydaniu

Firma iTaxi, oferująca przejazdy na terenie Polski, przejdzie znaczący rebranding. Sieć w swoim spocie zapowiada, że będzie szybko, bezpiecznie i z myślą o jutrze. Jakimi planami pochwaliło się przedsiębiorstwo?

Usługi świadczone przez iTaxi

iTaxi to polska platforma, oparta o aplikację mobilną, która przede wszystkim oferuje przejazdy na terenie naszego kraju, ale również zapewnia transfery lotniskowe, zakupy z dostawą, pasażerskie przewozy busem, przewóz zwierząt i transport dokumentów. Marka szczyci się także usługą odpalania aut za pomocą kabli czy odprowadzania samochodów.

Polska spółka obsługuje klientów w największych miastach, takich jak Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Sopot, Szczecin, Tczew, Toruń, Warszawa i Wrocław. Przejazdy realizowane są za pomocą pojazdów tradycyjnych, elektrycznych, ekologicznych i premium.

Sieć przechodzi rebranding, stawiając potrzeby pasażera na pierwszym miejscu. Nowości zostały zaprezentowane w spocie reklamowym pod tytułem Z nami do celu – iTaxi w nowej odsłonie!

Marka pochwaliła się też swoimi planami na najbliższe 6 lat. Przedsiębiorstwo ma zamiar wzbogacić flotę pojazdów o więcej samochodów elektrycznych. To jeden z kroków w kierunku wprowadzania nowoczesnej technologii i redukcji emisji zanieczyszczeń, a także sposób na zaangażowanie się w promowanie ekologicznego podejścia w społeczeństwie.

Rebranding sieci w kierunku ekologii

Firma iTaxi wyjechała na ulice Warszawy swoimi nowymi Teslami Model Y w perłowo-niebieskim wydaniu, oznaczonymi elementami nowego podejścia sieci. Klienci ze stolicy mogą zamawiać przejazdy za pomocą nowej, odświeżonej, bardziej przejrzystej i intuicyjnej aplikacji w ramach taryfy Eco.

Jak wynika z zapowiedzi, jeszcze do końca roku co piąty kurs realizowany będzie autem elektrycznym, a tego typu pojazdy będą stanowić 10% floty. Z kolei do 2030 roku flota ma być w 80% złożona z elektryków.

Wybór marki nowych pojazdów nie jest przypadkowy. Jak podkreśla Renata Bardecka – CEO iTaxi – to strategiczne posunięcie, poparte doświadczeniem światowych firm specjalizujących się w dziedzinie elektryfikacji. Tesle sprawdzają się w roli taksówek m.in. na terenie Norwegii, Danii, Holandii czy Szwecji.