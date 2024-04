Co i jak Polacy kupują na Komunię? Statystyki mówią wszystko

Choć pod koniec kwietnia wielu z nas myśli już tylko o majówce, to dla sporej części społeczeństwa jest to moment, w którym przygotowania do I Komunii wchodzą w kluczową fazę. No właśnie, jak Polacy przygotowują się do tego wydarzenia i jakie prezenty wybierają dla dzieci?

Jakie prezenty na Komunię wybierają Polacy w sieci?

Statystykami związanymi z przygotowaniami do I Komunii podzielili się przedstawiciele platformy Allegro – jednego z kluczowych miejsc dla handlu w „polskim” internecie. To tam też wiele osób szuka dekoracji i akcesoriów na komunijne przyjęcia, a zaproszeni goście – prezentów.

Największy wzrost zainteresowania produktami, stanowiącymi dobre pomysły na podarki, jest zauważalny zaraz po majówce. Jakie kategorie dominują? Przede wszystkim zdalnie sterowane pojazdy i zestawy LEGO – głównie z takich serii jak Creator, Ideas czy Technics – a więc zdecydowanie z tych bardziej angażujących. Wciąż w czołówce, ale na najniższym stopniu podium znajduje się elektronika.

Niedawno przedstawiałem najlepsze (moim zdaniem) pomysły na technologiczny prezent na Komunię – sprawdź, jeśli szukasz inspiracji. Tymczasem z danych Allegro wynika, że największą popularnością w tej kategorii cieszą się konsole do gier, laptopy i smartfony, a także smartwatche i słuchawki. Wciąż często dzieci dostają też na tę okazję drony, choć zdaje się, że największy szał na nie zdążył już minąć.

Coraz trudniej nadążyć – wszystko szybko się zmienia

Szybko zmieniające się trendy wśród dziecięcych zainteresowań sprawiają, że coraz trudniej jest wybrać idealny podarek (szczególnie, jeśli nie ma się bardzo częstego kontaktu z dzieckiem). Nie powinien więc być zaskoczeniem fakt, że coraz częściej na Komunię wręczane są „koperty”. To zaś sprawia, że pod koniec maja na platformie e-commerce znowu rośnie sprzedaż produktów uwielbianych przez dzieci. Pieniądze zatem szybko zostają rozdysponowane.

Dalej w rankingu Allegro znajdują się pamiątki religijne: od figurek i breloczków, po Biblie w wersjach obrazkowych. Następnie są to hulajnogi elektryczne, które na dobre wyparły już rowery – a te przecież jeszcze nie tak dawno stanowiły najpopularniejsze spośród wszystkich pomysłów na prezenty z okazji Komunii, tuż obok klasycznych zegarków .Te z kolei zostały już zastąpione przez smartwatche.