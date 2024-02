Jakich smartfonów chcą Polacy? Wytrzymałych – to na pewno

Polki i Polacy chcą i potrzebują wytrzymałych telefonów. To, na jak wiele gotowy jest ekran smartfona, ma duże znaczenie przy wyborze odpowiedniego modelu dla siebie. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na tysiącu pełnoletnich użytkowników.

Smartfon musi być twardy – dla Polaków to priorytet

Długi czas działania, niezły aparat, potężny procesor… To wszystko jest bardzo ważne, ale na tym nie kończy się lista priorytetów. Podczas wyboru smartfona ponad połowa Polek i Polaków – a dokładnie 51% – bierze pod uwagę także to, jak wytrzymały jest ekran danego modelu. Pozostali niemal po równo dzielą się na tych, którzy nie mają zdania na ten temat oraz tych, dla których cecha ta nie ma większego znaczenia.

Zwracanie uwagi na ten element specyfikacji najpewniej nie wziął się znikąd. Okazuje się bowiem, że aż 46% Polek i Polaków co najmniej raz uszkodziło swojego smartfona poprzez upuszczenie go na podłogę (a niewiele mniej – bo 40% – dokonało tego co najmniej dwa razy). W takiej sytuacji najczęściej ofiarą jest właśnie wyświetlacz.

Co robi Polak, gdy stłucze ekran smartfona?

Po uszkodzeniu wyświetlacza aż 48% Polek i Polaków korzysta z telefonu nadal – bez dokonywania naprawy. Nic w tym dziwnego, gdy podczas wizyty w punkcie serwisowym okazuje się, że koszty będą zbliżone do wartości zakupu urządzenia (odpowiedź 24% badanych), a może i ją przekroczą (28%). Jedynie w 28% przypadków koszt nie przekroczył 400 złotych.

Przedstawione liczby pochodzą z badania przeprowadzonego przez Yotta na zlecenie firmy Honor. W jego ramach zapytano tysiąc dorosłych Polek i Polaków o to, jak duże znaczenie ma dla nich wytrzymałość smartfonów, ale też o własne historie dotyczące ich uszkodzeń i napraw.

Sposób na wytrzymały wyświetlacz

Najczęściej stosowaną ochroną wyświetlacza jest wzmocnione szkło Corning Gorilla Glass. Najnowsza generacja – Victus 2 – cechuje się (potwierdzoną testami) odpornością na upadki na beton z wysokości 1 metra. W takie zabezpieczenie wyposażone zostały między innymi smartfony Samsung Galaxy S24 i GalaxyS23, OnePlus 12R, ASUS ROG Phone 8, Google Pixel 8 Pro i Sony Xperia 5 V.