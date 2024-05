Motorola Razr 50 Ultra nie ma już przed nami tajemnic

Podobnie jak w 2023 roku, w 2024 roku seria składanych smartfonów Motorola Razr również doczeka się dwóch przedstawicieli. Jak to w tym segmencie bywa, nie wszystkie parametry urządzeń zostały zachowane w tajemnicy do dnia debiutu. Jakich zmian możemy się zatem spodziewać w modelu Razr 50 Ultra?

Motorola Razr 50 Ultra – specyfikacja

Zacznijmy od tego, czym składaki wyróżniają się najbardziej na tle tradycyjnych smartfonów, czyli ekranami. W tym roku producent nie planuje większych zmian w tej materii, więc na rynek trafi telefon z 6,9-calowym ekranem OLED o rozdzielczości 2460×1080 pikseli, któremu towarzyszyć będzie panel zewnętrzny o przekątnej 3,6 cala.

Razr 40 Ultra (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo)

Na szczęście progres pojawi się w przypadku układu mobilnego. Motorola Razr 50 Ultra otrzyma zatem SoC Snapdragon 8s Gen 3, a konfiguratory otworzy opcja z 12 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Największą zmianę czeka jednak zestaw aparatów. Smartfon otrzyma bowiem godny flagowca duet 50 Mpix w głównej matrycy i 50 Mpix w teleobiektywie z 2-krotnym zoomem na zewnątrz oraz kamerkę wewnętrzną 32 Mpix. Jak przystało na 2024 rok, pojawią się również wspomagane AI narzędzia do robienia zdjęć i ich obróbki.

Nowy składak powinien też nieco lepiej radzić sobie z czasem pracy na baterii – akumulator zostanie powiększony z 3800 do 4000 mAh. Producent nie zapomni również o module eSIM, a nowością będzie konstrukcja z wodoodpornością na poziomie IPX8. Obudowa dostanie najprawdopodobniej 4 kolory: Midnight Blue, Spring Green, Hot Pink i Peach Fuzz.

Przedpremierowe zdjęcie Motoroli Razr 50 ultra. Jak widać, projekt nie uległ większym zmianom (Źródło: 91mobiles)

A co z ceną? Tutaj zaskoczenie zależy tylko od tego, czego oczekiwaliście po urządzeniu. SmartPrix podaje, że urządzenie zostanie wycenione podobnie jak poprzednik, czyli na około 1200 euro. Oznacza to, że Razr 50 Ultra może kosztować w dniu polskiej premiery 5499 złotych.

Zabawa w chowanego

Nieco lepiej idzie Motoroli ukrywanie specyfikacji tańszego modelu, Razr 50. Serwis 91mobiles dotarł póki co wyłącznie do informacji, że smartfon otrzyma co najmniej 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane. Kolorystycznie będziemy mogli wybrać pomiędzy kolorem Sand oraz Gray. Tu również producent nie będzie kombinować z ceną – Europejczycy zapłacą zatem za urządzenie 899 euro, a dla nas może to przełożyć się na cenę w okolicach 3999 złotych.