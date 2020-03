Motorola Edge+ z aparatem 108 Mpix, jak na prawdziwego flagowca przystało

Motorola już dawno nie zaprezentowała prawdziwego flagowca z krwi i kości, dlatego z niecierpliwością wyczekujemy oficjalnej premiery Motoroli Edge+. Ta zbliża się coraz większymi krokami, a jeszcze przed nią dowiadujemy się, jaki aparat zaoferuje nadchodząca nowość. Przynajmniej pod względem specyfikacji będzie to najwyższa półka.

Motorola nie stroniła od segmentu high-end, ale jednocześnie jej ostatnie flagowce z serii Moto Z nie stawały się bestsellerami, nawet jeśli nawiązywały do kultowej linii RAZR. Być może klientów nie przekonała innowacyjna idea modułowości, choć swoje zrobiła też bardzo ograniczona dostępność smartfonów (do Polski trafiła jedynie Motorola Moto Z pierwszej generacji z 2016 roku). Motorola Edge+ może być nowym początkiem dla tej marki na rynku flagowców.

Aparat w Motoroli Edge+

Już jakiś czas temu poznaliśmy najważniejsze elementy z listy parametrów tego modelu, lecz aparaty do tej pory pozostawały wielką niewiadomą. Według najnowszych doniesień, smartfon zaoferuje taką konfigurację „oczek”, jakiej moglibyśmy oczekiwać od prawdziwego flagowca z krwi i kości.

Główny aparat w Motoroli Edge+ będzie miał rozdzielczość 108 Mpix. Można się spodziewać, że producent zastosuje tu matrycę Samsung ISOCELL Bright HMX, czyli tę samą, co Xiaomi w serii Mi Note 10. Ma ona dość spory rozmiar (1/1.33″), więc prawdopodobnie właśnie dlatego obiektywy w module na panelu tylnym są ułożone w tak nieregularnej odległości. Teraz można to zaakceptować, gdyż jest to uzasadnione, a nie widzimisię projektantów. Konfigurację uzupełnią jeszcze aparaty 16 Mpix i 8 Mpix, ale na razie nie znamy ich dokładniejszej specyfikacji. Nie będzie jednak niespodzianką, jeśli okażą się one (odpowiednio) obiektywem super-szerokokątnym i tzw. teleobiektywem.

Na przodzie Motoroli Edge+ znajdzie się zaś pojedynczy aparat o rozdzielczości 25 Mpix. Niestety, rendery tego modelu, które ostatnio pojawiły się w sieci, nieco przekłamują rzeczywistość – otwór w lewym górnym rogu wyświetlacza nie będzie miał aż tak małej średnicy.

Specyfikacja Motorola Edge+

Jak wspomniałem, znamy już dużą część specyfikacji nadchodzącego flagowca Motoroli. Zaoferuje on m.in. 6,67-calowy, obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o proporcjach 19,5:9, rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i odświeżaniu 90 Hz ze ekranowym czytnikiem linii papilarnych, ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650 i modemem 5G Snapdragon X55, do 12 GB RAM i akumulator o pojemności 5170 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania (przez port USB-C). Na pokładzie nie zabraknie też 3,5 mm złącza słuchawkowego. Całość ma mieć wymiary 161,1×71,3×9,5 mm i pracować pod kontrolą systemu Android 10.

Źródło: @techdroider, @MishaalRahman