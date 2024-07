Motorola Edge 50 Neo spodoba się fanom mniejszych ekranów

Smartfon Motorola Edge 50 Neo już niebawem powinien dołączyć do rodziny, która na polskim rynku zadebiutowała w kwietniu. Specyfikacja, która pojawiła się w sieci, sugeruje obecność wyraźnie mniejszego wyświetlacza, potrójnej kamery i procesora MediaTek na pokładzie.

Nadciąga Motorola Edge 50 Neo. Specyfikacja rzuca światło na to, czego można się spodziewać

Z przedstawionej specyfikacji wynika, że smartfon Motorola Edge 50 Neo będzie jedyną „Pięćdziesiątką” wyposażoną w procesor firmy MediaTek. Konkretnie jej sercem ma być układ Dimensity 7300, który pod względem wydajności plasuje się gdzieś pomiędzy Snapdragonem 7s Gen 2 (z modelu Fusion) a Snapdragonem 7 Gen 3 (z wariantu Pro).

Inne barwy nie są jedyną cechą, która wyróżni ten model na tle braci z serii Motorola Edge 50. Smartfon Motorola Edge 50 Neo ma też mieć wyraźnie mniejszy wyświetlacz (6,4 cala). Konkretnie mowa jest o płaskim panelu pOLED, cechującym się częstotliwością odświeżania 120 Hz (a zatem niższą niż w pozostałych, 144-hercowych wariantach).

źródło: 91mobiles

Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu urządzenia znaleźć ma się tercet tworzony przez matryce 50 Mpix, 13 Mpix i 10 Mpix. Taką samą rozdzielczością cechują się kamery modelu Edge 50 Pro, ale nie wiadomo jeszcze, czy będą to dokładnie te same sensory. Z przodu zaś pojawić ma się „oczko” o rozdzielczości 32 Mpix – tak samo jak w Edge 50 Fusion.

Jest jeszcze kilka niewiadomych

Ta nieoficjalna specyfikacja zdradza również, że następca modelu Motorola Edge 40 Neo zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 4310 mAh, maksymalnie 256 GB pamięci masowej i system Android 14. Jego obudowa ma być wodoszczelna (w klasie IP68), a całość ważyć ma 171 gramów.

Więcej póki co nie wiemy. Poza rozdzielczością ekranu i szczegółami aparatów wielkimi niewiadomymi pozostają więc takie cechy, jak ilość i typ pamięci RAM, maksymalna moc ładowania czy dostępne opcje łączności bezprzewodowej. Wiele wskazuje jednak na to, że wszystko okaże się już niebawem.

Gwoli podsumowania – rzuć okiem na zestawienie całej czwórki…