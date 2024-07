Właściciel Paczkomatów nie chce, żeby Poczta Polska miała pocztomaty

InPost zdecydowanie jest najbardziej rozpoznawalnym operatorem sieci automatów paczkowych. Swoje maszyny mają również inne firmy, w tym Poczta Polska. Właściciel Paczkomatów bardzo nie chce jednak, aby były one „pocztomatami”.

Paczkomat – tak. Pocztomat – już nie

Paczkomat stał się synonimem automatu paczkowego, podobnie jak adidasy butów sportowych i pampersy pieluszek. InPost dba jednak o to, aby media nie nazywały maszyn innych firm „Paczkomatami” – za każdym razem, gdy w jakiejś publikacji jej autor to zrobi, kancelaria prawna, obsługująca operatora, wysyła upomnienie wraz z prośbą o sprostowanie.

Troskę o własny, zastrzeżony prawnie znak towarowy można zrozumieć, lecz jest to walka z wiatrakami, ponieważ ludzie tak czy tak nazywają już „paczkomatami” wszystkie automaty paczkowe, także te nienależące do InPostu. My jednak nie możemy tego zrobić z powodu, który został przywołany powyżej.

Poczta Polska również rozwija swoją sieć automatów paczkowych, aczkolwiek w znacznie wolniejszym tempie niż zakładano. Już lata temu pocztowcy wpadli na pomysł, aby ich maszyny nazywały się „pocztomatami”. Próba zastrzeżenia tej nazwy w Urzędzie Patentowym się jednak nie powiodła przez InPost. Firma Rafała Brzoski argumentowała swój sprzeciw wobec wniosku Poczty Polskiej faktem, że nazwa „pocztomat” jest zbyt podobna do nazwy Paczkomat i może wprowadzać klientów w błąd.

Poczta Polska walczyła o „pocztomat” kilka lat, lecz finalnie wygrał InPost. Pocztowcy nie zamierzają jednak składać broni. Jak przekazuje Rzeczpospolita, 5 marca 2024 roku ponownie złożono w Urzędzie Patentowym wniosek o zastrzeżenie nazwy „pocztomat”. Historia lubi się jednak powtarzać – do urzędu znów wpłynął sprzeciw i choć oficjalnie nie jest znany jego autor, to według nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej ponownie stoi za nim InPost.

Ile automatów paczkowych ma Poczta Polska?

Poczta Polska od dłuższego czasu nie podaje już, ile maszyn posiada w swojej sieci. Ostatnim razem oficjalnie podała liczbę 200. Według szacunków serwisu Cashless liczba ta wynosi obecnie już 800. W listopadzie 2021 roku Poczta Polska zadeklarowała, że planuje uruchomić 2000 nowych urządzeń, a później liczba nowych automatów wzrosła do nawet 3000. Budowanie własnej sieci nie przebiega jednak zgodnie z planem – pojawił się nawet pomysł, aby scedować ten biznes na Orlen.