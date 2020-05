Poznaliśmy cenę LG Velvet. LG przygotowało mega ofertę na ten smartfon!

LG Velvet zadebiutuje oficjalnie dopiero jutro, ale producent już dziś ujawnił cenę swojego nowego smartfona. Co więcej, LG od razu poinformowało o szczegółach oferty, jaką przygotowało dla klientów. Jest ona bardzo atrakcyjna i z pewnością skłoni do zakupu wiele osób.

LG Velvet – cena, oferta promocyjna

Sugerowaną cenę smartfona ustalono w Korei Południowej na 898000 tamtejszych wonów, co jest równowartością ~3080 złotych. Na razie nie wiadomo, na jakim poziomie zostanie ustalona polska, ale można się spodziewać, że będzie ona podobna do ceny Motoroli Edge, która ma kosztować w Polsce 2999 złotych.

LG zamierza ostro walczyć o klientów, ponieważ przygotowało dla nich szereg promocji. Jeśli ktoś kupi LG Velvet w trakcie przedsprzedaży, tj. w okresie od 8 do 14 maja 2020 roku, otrzyma w prezencie mini oczyszczacz powietrza LG Furycare Mini Air Purifier, gimbal DJI Osmo Mobile 3 lub zestaw akcesoriów, w skład którego wchodzi m.in. inteligentne lusterko z podświetleniem LED i wbudowaną ładowarką bezprzewodową.

To jednak jeszcze nie koniec benefitów, jakie czekają na przyszłych właścicieli LG Velvet. Klienci, którzy zdecydują się kupić smartfon u jednego z trzech współpracujących z LG operatorów i zadeklarują się zwrócić go po 24 miesiącach, będą mogli liczyć na preferencyjne warunki umowy – dzięki nim zaoszczędzą nawet aż 449000 wonów, co stanowi połowę smartfona! Co więcej, jednocześnie istnieje możliwość uzyskania dodatkowej zniżki, pozwalającej otrzymać kolejne 40000 wonów rabatu (LG jednak nie wyjaśnia, na jakich zasadach, ale użytkownicy w Korei Południowej powinni się orientować, o co chodzi).

LG Velvet – premiera, specyfikacja

Konferencja wprowadzająca ten smartfon na południowokoreański rynek rozpocznie się 7 maja 2020 roku o godzinie 3:00 czasu polskiego. Wszystko wskazuje na to, że LG Velvet za jakiś czas trafi również do Polski. Co prawda zapewne nie ma co liczyć na aż tak dobrą ofertę na ten model w naszym kraju, ale polski oddział producenta z pewnością przygotuje coś, co będzie zachęcać do zakupu tego urządzenia.

LG niedawno ujawniło wiele szczegółów na temat specyfikacji LG Velvet. Jeśli jesteście zainteresowani, wszystkie informacje znajdziecie w podlinkowanym poniżej artykule.

Źródło: LG via FoneArena