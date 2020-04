LG Velvet się Wam spodoba, jeżeli lubicie ładne smartfony

To nieprawda, że najbardziej liczy się to, co ma się w środku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku smartfonów – muszą się spodobać już na pierwszy rzut oka, żeby klient miał ochotę zagłębić się w szczegóły specyfikacji technicznej i możliwości danego urządzenia. LG Velvet nie powinien mieć problemu, aby skupić na sobie wzrok spragnionych ładnego sprzętu konsumentów.

O wielu lat smartfony LG wyglądają identycznie, dzięki czemu nie sposób pomylić urządzeń tej marki ze smart-telefonami konkurencji. Z jednej strony to zaleta, ponieważ cenimy sobie takie „tradycje”, ale z drugiej klienci lubią być zaskakiwani, a design sprzętów LG już wszystkim się „opatrzył”. Koreańczycy postanowili więc wprowadzić poważne zmiany we wzornictwie swoich propozycji – ich zapowiedź będzie stanowić LG Velvet, który powinien spodobać się osobom, lubiącym ładne smartfony.

LG Velvet

LG sukcesywnie ujawnia kolejne informacje na temat nadchodzącego smartfona. Najpierw zdradzono szczegóły dotyczące jego designu, a następnie nazwę, pod jaką zadebiutuje na rynku. Producent zapowiedział też, że rezygnuje z oznaczeń numerycznych – każde nowe urządzenie zostanie opatrzone przydomkiem, które podkreśli najważniejszą cechę.

W przypadku LG Velvet ma to być „aksamitna” obudowa i elegancki wygląd. Producent postanowił maksymalnie uprościć jego bryłę oraz sprawić, aby była ona jak najbardziej smukła i doskonale leżała w dłoni. Właśnie dlatego smartfon ma zaoblone krawędzie zarówno na tyle, jak i przodzie, a większość aparatów na panelu tylnym, które są ułożone jeden pod drugim i mają przypominać kształtem spadającą kroplę wody, jest zrównana z powierzchnią panelu tylnego (nieznacznie wystaje ponad nią tylko główny).

LG opublikowało film, w którym prezentuje design LG Velvet, i trzeba przyznać, że smartfon zapowiada się na naprawdę atrakcyjną propozycję. Taki minimalizm z pewnością spodoba się wielu osobom, a dodatkowo powinien zachwycić ich obustronnie zakrzywiony wyświetlacz, który zawsze robi wrażenie, na dodatek z niezwykle wąskimi ramkami dookoła (choć mam wrażenie, że LG troszkę tutaj przekłamało rzeczywistość, ale na razie to tylko moje przypuszczenie).

LG przy okazji potwierdziło, że LG Velvet zostanie wyposażony w ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Będzie to więc średniak klasy premium i jednocześnie pierwszy nie-flagowiec w ofercie tej marki, który obsłuży sieć piątej generacji.

Nieoficjalnie mówi się też, że LG Velvet zaoferuje także akumulator o pojemności 4000 mAh i aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix, a wyświetlacz w tym modelu będzie miał przekątną od 6,7 do 6,9 cala. LG jeszcze nie ujawniło daty premiery tego modelu, ale podobno zaprezentuje go 15 maja 2020 roku. Smartfon powinien trafić również do Polski.

LG Velvet ma być dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Aurora Green, Illusion Sunset, Aurora Gray i Aurora White. Załączona poniżej grafika zdradza dodatkowo, że na pokładzie tego smartfona znajdą się też port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe (oba na dolnej krawędzi).

Źródło: LG

