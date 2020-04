Znamy datę premiery LG Velvet!

LG Velvet ma być zapowiedzią nowego rozdziału w historii działu mobilnego LG. Model ten będzie bowiem pierwszym przedstawicielem rodziny, która zastąpi jeszcze do niedawna flagową serię LG G. Producent sukcesywnie podgrzewa atmosferę przed jego premierą, a teraz ujawnił, kiedy go zaprezentuje. Zrobi to wcześniej niż się spodziewaliśmy.

LG Velvet będzie pierwszym smartfonem, charakteryzującym się zupełnie nowym wzornictwem. LG zrezygnuje z designu, do którego przyzwyczaiło nas w ciągu ostatnich lat na rzecz znacznie prostszej, zaoblonej konstrukcji, mającej doskonale leżeć w dłoni użytkownika. Oczekiwania wobec tego modelu są ogromne, bowiem Koreańczycy podobno chcą, aby wywołał on podobne wrażenie jak LG Chocolate BL40, który zadebiutował na rynku w 2009 roku.

LG Velvet – kiedy premiera?

Początkowo wydawało się, że smartfon zadebiutuje 15 maja 2020 roku, bowiem na ten termin wskazywali południowokoreańscy operatorzy. Dziś LG oficjalnie jednak poinformowało, że zaprezentuje LG Velvet nieco wcześniej, bo już 7 maja, czyli za dwa tygodnie. Konferencja wprowadzająca ten model na rynek ma się rozpocząć o godzinie 10:00 w Korei Południowej (u nas wówczas będzie… trzecia nad ranem).

Na razie żaden z zagranicznych oddziałów nie poinformował o premierze LG Velvet – aktualnie najintensywniej zapowiada ją południowokoreański, więc niewykluczone, że smartfon w pierwszej kolejności zadebiutuje i trafi do sprzedaży w ojczyźnie LG, a dopiero nieco później pojawi się w innych krajach. W Polsce również się go spodziewamy, lecz zapewne – jak zwykle – trochę na niego poczekamy.

Co zaoferuje LG Velvet?

LG ujawniło, że smartfon zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części oraz ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52, a także potrójny aparat na panelu tylnym, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Nieoficjalne doniesienia dodają do tego 48 Mpix aparat główny i akumulator o pojemności 4000 mAh oraz informację o przekątnej ekranu – ma ona wynosić od 6,7 do 6,9 cala.

Wszystko wskazuje też na to, że LG Velvet dostanie dedykowany LG Dual Screen, a do tego zaoferuje możliwość obsługi rysikiem. Smartfon będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: Aurora Green, Illusion Sunset, Aurora Gray i Aurora White.

Źródło: LG