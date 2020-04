LG ujawnia większość specyfikacji LG Velvet. Na oficjalną premierę wciąż czekamy

LG Velvet stanowi zapowiedź poważnej zmiany we wzornictwie smartfonów LG oraz schemacie ich nazewnictwa. Miejmy nadzieję, że przy okazji też w sferze marketingu, ponieważ każda nowość powinna być tak szumnie zapowiadana, jak właśnie ten model – dzięki sukcesywnemu dozowaniu informacji, coraz więcej osób jest nim zainteresowanych. Teraz producent, jeszcze przed oficjalną premierą, ujawnił większość specyfikacji tego urządzenia.

LG Velvet – oficjalna specyfikacja

Nareszcie wiadomo, jakimi parametrami będzie charakteryzować się wyświetlacz w tym modelu. LG oficjalnie podało, że LG Velvet zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,8 cala i proporcjach 20,5:9. Koreańczycy nie ujawnili natomiast rozdzielczości, ale nie powinna być ona niższa niż Full HD+ 2460×1080 pikseli.

Wiadomo też, że panel będzie zachodzić na prawą i lewą krawędź, a w jego górnej części znajdzie się wycięcie w kształcie litery „U”, w którym znajdzie się pojedynczy aparat do selfie i rozmów wideo. LG wraz z LG Velvet wprowadzi do sprzedaży dedykowany mu LG Dual Screen (tj. drugi ekran służący także jako etui na smartfon) i Stylus Pen. Oba akcesoria mają być sprzedawane osobno.

LG nie ukrywa też, że sercem LG Velvet zostanie ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Nieoficjalnie mówi się zaś, że towarzyszyć mu będą 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 2 TB, aczkolwiek niewykluczone, iż Koreańczycy przygotują również inne konfiguracje.

LG zapowiedziało też, że na tyle LG Velvet znajdą się trzy aparaty: główny o rozdzielczości 48 Mpix wykorzystujący technologię łączenia czterech pikseli w jeden, 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym i 5 Mpix do pomiaru głębi. Użytkownicy dostaną do dyspozycji dodatkowo funkcje „Voice Out Focus” i ASMR. Pierwsza pozwoli wyciszyć dźwięki z tła w trakcie nagrywania wideo (poziom ich wytłumienia będzie można dostosowywać), druga zaś wyłapuje maksymalnie dużo dźwięku, aby później film wywoływał przyjemną reakcję organizmu. Podobne opcje oferuje już LG V60 ThinQ 5G.

Na pokładzie LG Velvet znajdą się także głośniki stereo z funkcją „dźwięku AI”, która analizuje wyświetlany kontekst i optymalizuje dźwięk w zależności od sytuacji (na przykład w trakcie pokazywania reportera w terenie, jego głos będzie donośniejszy, a tło nieco wytłumione). Do tego nie zabraknie też 3,5 mm złącza słuchawkowego. Smartfon ma mieć szerokość 74,1 mm i grubość 6,8 mm. Całość zasili akumulator o pojemności 4300 mAh ze wsparciem dla ładowania indukcyjnego 10 W.

LG Velvet – oficjalna premiera

LG niedawno poinformowało, że zaprezentuje ten smartfon 7 maja 2020 roku. W pierwszej kolejności LG Velvet zadebiutuje w Korei Południowej, gdzie trafi do sprzedaży 15 maja br. Cena urządzenia nadal nie jest znana.

Źródło: LG via xda-developers