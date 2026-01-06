Smartfon łagodny dla oczu. Ciekawa propozycja

Zdaje się, że firma TCL wreszcie znalazła swoją niszę, jeśli chodzi o smartfony. Podczas targów CES 2026 zaprezentowała kolejny model, który może skusić niejednego użytkownika tym, że jego wyświetlacz jest (ponoć) wyjątkowo przyjazny dla oczu.

TCL Nxtpaper 70 Pro to średniopółkowy smartfon jak żaden inny

TCL Nxtpaper 70 Pro to najnowszy smartfon wykorzystujący wyświetlacz imitujący papier. Jednym kliknięciem (specjalnie powołanego do tego celu przycisku) pozwala zmienić pełnokolorowy, żywy obraz w coś, co przypomina raczej czytnik e-booków, przynosząc ulgę oczom, szczególnie podczas czytania wymagającego ciągłego skupienia wzroku. Łącznie tryby są trzy (Color Paper, Ink Paper i Max Ink), dzięki czemu każdy może być w stanie odnaleźć odpowiednią opcję dla siebie.

Ekran nie jest zupełnie matowy, ale firma TCL zwraca uwagę na efektywną redukcję odbić światła, dzięki powłoce antyrefleksyjnej. Zminimalizowane jest także migotanie oraz emisja światła niebieskiego, a temperatura barwowa jest dostosowywana tak, by jak najmniej obciążać wzrok. Jeśli zaś chodzi o podstawowe parametry wyświetlacza, to cechuje się on przekątną 6,9 cala i rozdzielczością Full HD+.

TCL Nxtpaper 70 Pro (źródło: TCL)

Specyfikacja wskazuje poza tym na całkiem przyzwoitego średniaka. Jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 7300 sparowany z 8 GB RAM. Na pokładzie znajduje się również akumulator o pojemności 5200 mAh – może niezbyt imponującej, ale w trybach papierowych powinien zapewniać nieprzeciętnie długi czas działania. Do tego dochodzą: główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), kamerka 32 Mpix do selfie oraz od 256 do 512 GB pamięci na pliki.

Urządzenie obsługuje również rysik, a dzięki sztucznej inteligencji pozwala na zamianę pisma odręcznego w tekst cyfrowy. Nie brakuje też wsparcia w postaci wirtualnego asystenta Google Gemini.

TCL Nxtpaper 70 Pro (źródło: TCL)

Premiera już niebawem. Jaka cena?

Sprzedaż smartfona TCL Nxtpaper 70 Pro wystartować ma w lutym. Ceny rozpoczynać będą się od 339 euro (równowartość ~1425 złotych) za wariant z 256 GB pamięci masowej.

Przy okazji warto przypomnieć, że pod koniec grudnia zapowiedziany został tablet TCL Note A1 Nxtpaper, który właściwie bardziej jest czymś na wzór cyfrowego notatnika. Ma pokryty matowym szkłem panel LCD typu Nxtpaper Pure o przekątnej 11,5 cala, a jego ceny rozpoczynają się od 419 dolarów (~1505 złotych).