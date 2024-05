Popularny kreator CV na celowniku UOKiK po licznych skargach

Atrakcyjne CV ma zwiększyć szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Nie każdy potrafi zrobić takie samodzielnie, dlatego dużą popularnością cieszą się serwisy internetowe, w których można wygenerować profesjonalnie wyglądający życiorys i list motywacyjny. Jeden kreator CV znalazł się jednak na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ wiele osób poskarżyło się na jego praktyki.

Kreator CV interviewme.pl z zarzutami UOKiK

Po wpisaniu w wyszukiwarkę Google frazy kreator CV platforma InterviewMe wyskakuje na trzecim miejscu, a wysokie miejsce w wynikach wyszukiwania jest często gwarancją popularności. W związku z tym można wnioskować, że z usług serwisu skorzystało w przeszłości wiele osób. Nie wszystkie jednak są zadowolone.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził analizę, która ujawniła, że osoby korzystające z interviewme.pl nie wiedzą, iż darmowe opcje portalu są ograniczone. Dopiero po stworzeniu dokumentów, potrzebnych do rekrutacji, platforma informuje, że trzeba zapłacić, aby móc je pobrać i wydrukować. Użytkownicy mają do wyboru zapłacić 6 złotych za 14-dniowy dostęp lub 79,90 złotych za kwartalny.

Kwota 6 złotych wydaje się akceptowalna – niewygórowana. Na tym opłaty się jednak nie kończą, bo niżej – jak zauważa Urząd – mniej widocznym, drobniejszym i jaśniejszym drukiem na szarym tle jest napisane, że subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona. Od osób, które wybrały (na pierwszy rzut oka atrakcyjniejszą) opcję 6 złotych, serwis InterviewMe pobierał 59,90 złotych co 28 dni.

Wiele osób było zaskoczonych, że w ogóle musi zapłacić za możliwość pobrania dokumentów, bo myślało, że to bezpłatna usługa. Użytkowników zbulwersowało również, że po zapłaceniu widocznej wyraźnie kwoty pobrano kolejną opłatę po upływie określonego czasu, podczas gdy mieli wrażenie, że opłata jest jednorazowa.

Konsument, który poświęcił czas na przygotowanie dokumentu, nie chcąc tracić wykonanej pracy, może ostatecznie zdecydować się na poniesienie niezbędnych kosztów. Zwłaszcza jeśli myśli, że opłata jest jednorazowa. Spółka BOLD LCC mogła celowo tak skonstruować serwis interviewme.pl, żeby utrudnić dostęp do niektórych informacji. Tymczasem kwestie ceny oraz zasad płatności, powinny być wyraźnie komunikowane od początku informowania o usłudze, żeby konsument mógł podjąć świadomą decyzję, czy chce z niej skorzystać. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

źródło: UOKiK

Platformie InterviewMe grozi wysoka kara

Prezes UOKiK postawił spółce BOLD LLC, operatorowi serwisu interviewme.pl, zarzuty nieprzekazywania istotnych informacji we właściwym czasie w sposób jasny i jednoznaczny. Jeśli zostaną one potwierdzone, spółce grozi kara do 10% obrotu.