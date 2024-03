Nowe smartfony Infinix z autorskim układem. Ma jeden duży atut

Już w przyszłym tygodniu doczekamy się oficjalnej premiery nowej linii smartfonów Inifnix Note 40. Ich szczególną cechą ma być zawrotna szybkość. I nie chodzi tu tylko o wydajność, ale też – a właściwie przede wszystkim – ładowanie z dużą mocą.

Smartfony Infinix Note 40 będą ładować się w okamgnieniu

Wybrane modele z tej rodziny (a już na pewno topowy Note 40 Pro+ 5G) będą miały na pokładzie wyjątkowy, autorski chip Cheetah X1. Niewiele póki co wiadomo na jego temat, ale jedno, co zostało powiedziane, to że właśnie dzięki niemu ładowanie będzie odbywać się dosłownie w mgnieniu oka. Wszystko za sprawą technologii All-Round FastCharge 2.0.

Teoretycznie rozwiązanie to pozwala na ładowanie przewodowe z mocą 260 W i bezprzewodowe z mocą 110 W. Niemniej w przypadku nowych smartfonów Infinix zostanie to ograniczone do 100 W, co wciąż jest wyśmienitą wartością.

To też duży krok naprzód względem poprzedniej generacji – rozwiązanie All-Round FastCharge w smartfonach z serii Infinix Note 30 (wypuszczonych na rynek w 2023 roku) umożliwiało ładowanie przewodowe z mocą maksymalnie 68 W (a bezprzewodowe z mocą 15 W).

Chip zadba też o bezpieczeństwo i żywotność akumulatora

Ładowanie z tak dużą mocą budzi zrozumiałe pytania o żywotność akumulatora. Chip Cheetah X1 ma jednak dbać także o to. Ponoć jest w stanie tak optymalizować szybkość ładowania, by równocześnie zapewnić ogniwom dobrą kondycję. Umożliwić ma to między innymi monitoring temperatury w czasie rzeczywistym.

Platforma zapewnia 8 scenariuszy uzupełniania energii. Będą zoptymalizowane między innymi pod kątem ładowania przewodowego lub bezprzewodowego, nocnego, a także takiego, któremu towarzyszą ekstremalne temperatury. Chip zostanie również wyposażony w „63-poziomową tarczę bezpieczeństwa”, oferującą automatyczne interwencje w przypadku wykrycia zagrożenia.

Przy okazji chip Cheetah X1 ma się także charakteryzować bardzo małym rozmiarem, dzięki nowej technologii montażowej. W efekcie smartfony z nim mają być lżejsze i bardziej poręczne. O tym i o innych cechach modeli Infinix Note 40 przekonamy się po 18 marca, na kiedy to planowana jest ich premiera.