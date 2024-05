Polacy coraz bardziej lubią auta elektryczne, ale na tle Europy wypadamy słabo

Wcześniej mogliśmy usłyszeć, że samochody elektryczne są coraz częstszym wyborem Polaków. Jak jednak wypadamy na tle pozostałych krajów w Europie? Właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Rejestracje samochodów elektrycznych w Europie

Nie brakuje głosów, że przyszłość motoryzacji będzie bezemisyjna. Prawdopodobnie znaczna większość rynku będzie należeć do BEV-ów, tj. bateryjnych elektryków. Pozostałą, zauważalnie mniejszą część tortu, zgarną FCEV-y, czyli też elektryki, ale napędzane z wykorzystaniem wodorowych ogniw paliwowych.

Zanim jednak zrealizują się powyższe założenia, to auta lokalnie bezemisyjne będą dzielić drogi z samochodami spalinowymi. Najpewniej ten etap jeszcze długo potrwa, bowiem modele spalinowe wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem, aczkolwiek elektryków przybywa i z każdym rokiem na kupno BEV-a decyduje się coraz więcej kierowców.

Jak wynika z danych ACEA, od początku 2024 roku (okres styczeń-kwiecień) na Starym Kontynencie zarejestrowano 4476369 nowych samochodów osobowych. Trzeba przyznać, że wartość wynosząca blisko 4,5 mln robi spore wrażenie. Mamy do czynienia ze wzrostem o 6,5% rok do roku. Ile jednak z tego stanowiły BEV-y? Otóż 13,3% (593325 sztuk), czyli raczej przeciętny wynik. Skok rejestracji też nie jest duży, bowiem wynosi 6% względem analogicznego okresu w 2023 roku.

Auta elektryczne – jak Polska wypada na tle Europy?

Przed chwilą napisałem, że elektryki bateryjne stanowiły 13,3% wszystkich nowo zarejestrowanych aut osobowych w Europie w 2024 roku. Wynik nie jest wysoki, ale należy zaznaczyć, że w niektórych krajach BEV-y nadal sprzedają się słabo, co zaniża łączny udział aut z tego typu napędem.

Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, powołując się na dane ACEA, Polska znalazła się na 27. miejscu z 31 analizowanych rynków. Udział elektryków wyniósł u nas 3%, co przekłada się na 5455 rejestracji. Gorzej wypadały Włochy, w których elektryków zarejestrowano co prawda więcej, bo 16515 sztuk, ale ich udział w całym rynku wyniósł zaledwie 2,8%. Następnie mamy Słowację (828 sztuk, udział 2,7%) i Czechy (1893 sztuk, udział 2,5%). Zestawienie zamyka Chorwacja (229 sztuk, udział 1%).

(źródło: IBRM Samar)

Samochody elektryczne mogą pochwalić się rosnącym zainteresowaniem w Polsce, ale naprawdę daleko nam do liderów rankingu. Pierwsze miejsce, co raczej nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, zajęła Norwegia – 30124 rejestracji, udział 89,9%. Na drugim miejscu znalazła się Dania (21781 rejestracji, udział 41,7%), a ostatnia pozycja na podium należy do Malty (931 rejestracji, udział 31,4%).