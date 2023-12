WIADOMOŚĆ DNIA: NEONET ogłosił upadłość!

NEONET to jedna z największych i najbardziej znanych sieci elektromarketów. Niespodziewanie jednak ogłosiła upadłość. Co to oznacza dla klientów, którzy coś kupili w tym sklepie?

NEONET ogłosił upadłość!

W bazie KRZ (Krajowego Rejestru Zadłużonych) pojawiło się Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości. Podmiotem w postępowaniu jest NEONET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który złożył wniosek o upadłość 28 listopada 2023 roku.

W bazie Krajowego Rejestru Zadłużonych znajduje się tylko tyle informacji, ile widać powyżej – nie znamy szczegółów. Wciąż też czekamy na oficjalną informację od NEONET – poprosiliśmy biuro prasowe o komentarz. Zapytaliśmy, co to oznacza i czego możemy się spodziewać w związku z ogłoszeniem upadłości – czy sklepy będą dalej funkcjonować i czy klienci będą mieli zapewnione wsparcie (mowa tu także o przypadkach, gdy ktoś zechce skorzystać z gwarancji bądź rękojmi)?

To nie pierwszy podobny przypadek w branży

Wiadomość o ogłoszeniu upadłości przez NEONET to niewątpliwie breaking news, choć w ostatnim czasie pojawiły się sygnały, że ta sieć ma problemy, lecz mimo wszystko nie spodziewaliśmy się, że dojdzie do czegoś takiego. Szczególnie że wczoraj oficjalnie otwarto nowy sklep w Pasażu Kępińskim przy ul. Wrocławskiej 47a.

Co więcej, w wywiadzie, którego w czerwcu 2023 roku udzielił serwisowi Retailnet.pl Andrzej Czarnecki, Dyrektor ds. Ekspansji w NEONET, mogliśmy przeczytać, że strategia firmy nadal opiera się na otwieraniu około 20-25 sklepów rocznie, a jednocześnie prowadzony jest program relokacji (tj. przenoszenia do bardziej atrakcyjnego i optymalnego z punktu widzenia biznesowego) i remodelingu sklepów.

Jednocześnie Andrzej Czarnecki stwierdził, że obecnie rywalizacja rozgrywa się głównie między czterema graczami: NEONET, RTV EURO AGD, Media Expert i Media Markt, a największym orężem w walce o klienta z konkurencją ma być jakość jego obsługi we wszystkich kanałach ze szczególnym uwzględnieniem obsługi posprzedażowej (reklamacje), atrakcyjności oferty produktowej i tzw. usług „okołosprzedażowych”, szybkości dostawy oraz siły przekazu marketingowego.

Jak jednak zostało zasygnalizowane, to nie pierwszy podobny przypadek w branży – wcześniej z problemami borykali się również Sferis i Komputronik. Im udało się z nimi uporać i dalej funkcjonują na polskim rynku. Czy podobnie będzie z NEONET – całkowite zniknięcie z pewnością nie byłoby dobre dla klientów, w końcu konkurencja jest dla nich korzystna.

Jako pierwszy do informacji dotarł portal PurePC (pozdrawiamy!)