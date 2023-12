Gadu-Gadu chce wielkiego powrotu. Teraz szuka szansy w nowej apce dla firm i zespołów

Śmiało mogę powiedzieć, że Gadu-Gadu było „Messengerem mojego dzieciństwa”. Komunikator, z którego niegdyś korzystały miliony, swoje lata świetności ma jednak już zdecydowanie za sobą. Obecny właściciel zamierza ożywić GG i swojej szansy na to szuka w firmach i zespołach. Powstaje apka przeznaczona specjalnie dla nich. Co o niej wiadomo?

Czas postawić Gadu-Gadu na nogi?

W 2023 roku o Gadu-Gadu znów zaczęło się mówić. Oczywiście nie z powodu tego, że nagle liczba jego użytkowników wzrosła do tej z czasów jego świetności, ale dlatego, że już w marcu właściciel GG rozpoczął zbieranie funduszy na rozwój i „ponowne rozpalenie” tego komunikatora poprzez zakup akcji spółki. Trzeba przyznać, że GG naprawdę sporo się zmieniło, ponieważ w czerwcu 2023 roku informowaliśmy Was m.in. o tym, że wprowadzono Centrum Powiadomień, profile publiczne, wersję angielskojęzyczną, nowe strony www, galerię czy profile firmowe.

Ponadto w Gadu-Gadu pojawiła się wówczas również opcja zakupu płatnej subskrypcji, usuwającej reklamy z apki. Wszyscy, którzy zdecydowali się na wydanie 4,99 złotych miesięcznie, otrzymali także dostęp do chatbota AI nazwanego AmiGGo. By zachęcić do siebie użytkowników, GG ułatwia udostępnianie dużych pików. Ich rozmiar może wynieść nawet 4 GB.

Prezentując swój najnowszy pomysł, właściciele platformy chwalą się, że w Polsce korzysta z niej „kilkaset tysięcy użytkowników miesięcznie”. Według nich, wśród tych osób jest także spora grupa właścicieli i pracowników firm logistycznych czy z branży e-commerce, którzy używają GG na co dzień, w pracy. Komunikator upatruje w nich swojej szansy na wielki powrót i zapowiada stworzenie nowej apki przeznaczonej dla firm i zespołów, która będzie nosić nazwę GGapp.

GGapp (źródło: Gadu-Gadu)

Co wiemy o GGapp?

Nowy komunikator będzie wykorzystywał numery GG przypisane do określonego przedsiębiorstwa lub zespołu. Użytkownicy będą mieli możliwość dodawania do swoich list kontaktów numerów GG spoza własnej sieci korporacyjnej, umożliwiając komunikację z osobami z zewnątrz.

W GGapp lista kontaktów zostanie zorganizowana w oparciu o strukturę zespołu. Użytkownicy będą mogli dostosować układ kontaktów do potrzeb swojej organizacji – ma to ułatwić szybkie i przejrzyste lokalizowanie osób do rozmowy. Ponadto apka da możliwość konfiguracji dostępów pracowników do konkretnych działów oraz zaoferuje dobrze znaną funkcję statusów. GGapp pozwoli także na tworzenie ankiet i szybkie rozesłanie ich do konkretnej grupy pracowników. Dodatkowo administrator będzie mógł przyznawać służbowe numery GG oraz nimi zarządzać.

GGapp (źródło: Gadu-Gadu)

Nowy komunikator Gadu-Gadu przeznaczony dla firm i zespołów ma cechować się także nowym designem. Podczas projektowania interfejsu kładziono nacisk na intuicyjność i komfort użytkowania. GGapp ma być dostępna w wersji webowej, desktopowej (Windows, MacOS) oraz mobilnej (Android, iOS).

Warto dodać, że aplikacja będzie bezpłatna jedynie dla zespołów liczących do 10 osób. Nie wiadomo jednak jeszcze, ile będą musiały zapłacić za nią większe organizacje. Można już także zgłaszać swoje zespoły i firmy do testów tego komunikatora, pisząc na [email protected]. Co ciekawe, na samym dole komunikatu GG znajdziemy informację, że projekt nowej apki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.