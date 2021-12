Nowy smartfon Honora jest ładny i tani

Wyróżnij się albo zgiń. Producenci zawsze mają z to z tyłu głowy, dlatego starają się, aby ich produkty przyciągały wzrok klientów. Nowemu smartfonowi marki Honor z pewnością się to uda, szczególnie że jego cena jest równie atrakcyjna.

Reklama

Oto nowy smartfon Honor Play 30 Plus

Mimo że model ten jest budżetową propozycją, producent nie potraktował jego designu po macoszemu. Wręcz przeciwnie – panel tylny kojarzy się z dużo droższym, flagowym Huawei P50, co z pewnością podziała na wyobraźnię klientów. Przód wygląda już nieco „przestarzale”, ponieważ w ekranie nie ma otworu, tylko coraz rzadziej spotykane wycięcie. Zapewne wynika to jednak z oszczędności.



źródło: Honor

Ogólnie jednak design tego modelu może się podobać. Specyfikacja również jest całkiem niezła, choć z uwagi na niską cenę producent musiał pójść na wiele kompromisów. Mimo to urządzenie obsługuje sieć piątej generacji dzięki modemowi 5G, zintegrowanemu z procesorem MediaTek Dimensity 700.

Reklama

Model ten jest dostępny w aż trzech konfiguracjach. Każda oferuje 128 GB pamięci wbudowanej, a do tego też 4 GB, 6 GB lub nawet 8 GB RAM. Ponadto producent dodał funkcję wydzielenia części pamięci wewnętrznej na rzecz pamięci operacyjnej (do 2 GB). To znany i często spotykany zabieg w branży już od jakiegoś czasu – podobne możliwości mają również urządzenia mobilne innych marek.

Smartfon wyposażono też w wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 6,74 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 90 Hz. W jego górnej części znajduje się 5 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo.

Na tyle, na rzucającej się w oczy wyspie, umieszczono natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/1.8 i drugi 2 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi. Moduł oferuje m.in. funkcje rozmywania tła wraz z upiększaniem twarzy, wykrywania uśmiechu i widoku panoramicznego oraz tryb nocny.



źródło: Honor

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z nakładką Magic UI 5.0 i czerpie prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 22,5 W. Ponadto oferuje jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM z obsługą 5G na obu kartach i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma wymiary 167,59×77,19×8,62 mm.

Cena smartfona Play 30 Plus zaczyna się w Chinach od 1099 juanów (równowartość ~710 złotych) za wersję 4 GB/128 GB. Wariant 6 GB/128 GB kosztuje 1299 juanów (~840 złotych), a konfiguracja 8 GB/128 GB – 1499 juanów (~970 złotych).