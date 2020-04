Honor 30 i 30 Pro zdradzają swoją specyfikację

Huawei zaprezentował już swoje flagowce z serii P40, więc teraz pora, aby to samo uczynił Honor. Mówi się, że może to zrobić już w tym miesiącu i wydaje się to bardzo prawdopodobne, bowiem właśnie poznaliśmy specyfikację nadchodzących modeli Honor 30 i Honor 30 Pro. Zapowiadają się bardzo obiecująco.

W bazie chińskiej agencji certyfikującej TENAA pojawiły się smartfony 5G o oznaczeniach kodowych EBG-AN00 i EBG-AN10 – wszystko wskazuje na to, że zadebiutują one na rynku jako (odpowiednio) Honor 30 i Honor 30 Pro. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, bowiem producent podobnie postąpił już w przypadku serii Honor 20 (ona także składała się z modelu podstawowego i drugiego z dopiskiem „Pro”). Chiński urząd dostarczył szczegółowych informacji na temat specyfikacji nadchodzących nowości.

Honor 30 i Honor 30 Pro – specyfikacja

Wygląda na to, że oba modele będą do siebie niemal bliźniaczo podobne (tak samo, jak Honor 20 i Honor 20 Pro). Z udostępnionych przez TENAA informacji wynika, że różnić się mają tylko rozdzielczością głównego aparatu – Honor 30 zaoferuje 40 Mpix, natomiast Honor 30 Pro już 50 Mpix z sensorem Sony IMX700. Kilka dni temu serwis GSMArena opublikował częściowy render wersji z dopiskiem „Pro”, który zdradza, że w module na panelu tylnym znajdzie się też aparat o budowie peryskopowej, co zwiastuje duże możliwości w dziedzinie zoomu. Nie zdziwimy się, jeśli wariant podstawowy nie będzie takiego miał (analogicznie jak Huawei P40 i P40 Pro).

Poza tymi różnicami, większość specyfikacji obu modeli ma być praktycznie identyczna. Zarówno Honor 30, jak i Honor 30 Pro zaoferuje wyświetlacz OLED o przekątnej 6,57 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz akumulator o pojemności 3900 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego. Jeden i drugi smartfon napędzi też ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 990 2,86 GHz z układem graficznym ARM Mali-G76 MP16, trzyrdzeniowym chipem NPU i modemem 5G, ale nie wiemy, czy ten ostatni będzie zintegrowany z SoC, czy nie.

Honor 30, jak i Honor 30 Pro zaoferują również 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji) z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty o maksymalnej pojemności 256 GB oraz w sumie pięć aparatów: cztery na panelu tylnym i pojedynczy o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie. Wersja podstawowa ma być dostępna tylko z 8 GB RAM, natomiast wariant z dopiskiem „Pro” także z 12 GB RAM.

Oba smartfony będą pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 3 (w wersji międzynarodowej bez dostępu do aplikacji i usług Google). Jeden i drugi ma mieć wymiary 160,3×73,6×8,63 mm. Honor 30 ma ważyć 186 gramów, zaś Honor 30 Pro – 190 gramów.

*Na zdjęciu tytułowym Honor 20 Pro (pod linkiem znajdziecie jego recenzję przygotowaną przez Kacpra)

Źródło: TENAA, TENAA via GSMArena; GSMArena

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!