Wśród użytkowników smartfonów marki Honor nie brakuje osób z niecierpliwością wyczekujących aktualizacji do najnowszego wydania Magic UI o oznaczeniu 3.0. Producent właśnie przedstawił listę urządzeń, dla których przygotowano nową wersję oprogramowania. Wprowadza ona wiele znaczących zmian i nowości.

Te smartfony Honor dostaną wkrótce aktualizację do Magic UI 3.0

Jak informuje polski oddział marki Honor, aktualizację do systemu Magic UI 3.0 otrzymają wkrótce modele Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 i Honor 9X. Oczywiście to nie jedyne urządzenia, dla których przewidziano udostępnienie nowej wersji oprogramowania – w kolejce znajdują się również m.in. Honor 20 Lite i Honor 10. Z kolei Honor 8X dostał już Androida 10 wraz z EMUI 10.0.0.

Magic UI 3.0 – co nowego?

Jak informuje producent, „Magic UI 3.0 wprowadza udoskonalony design z szeregiem przyjaznych dla użytkownika funkcji, które tworzą spójny, uniwersalny i inteligentny ekosystem dla młodych użytkowników na całym świecie”.

Jeśli natomiast chodzi o konkrety, to Magic UI 3.0 wprowadza wyczekiwany przez wiele osób systemowy tryb ciemny, aczkolwiek bez możliwości ustawienia dla niego harmonogramu (taka opcja może pojawić się dopiero w Androidzie 11). Jak przekonuje Honor, ma on zapewniać optymalny kontrast między tekstem a tłem, co pozytywnie wpłynie na czytelność i zminimalizuje zmęczenie oczu. Przełączanie pomiędzy trybem normalnym i ciemnym ma przebiegać bardzo płynnie.

W Magic UI 3.0 przejścia między aplikacjami mają być płynniejsze, a do tego pojawiły się nowe animacje, jak efekt sprężyny, gdy użytkownik stuknie w ekran. Nowa wersja oprogramowania ma również ułatwić międzysystemową interakcję i umożliwić połączenie smartfonów z laptopami, aby na przykład przesyłać obrazy czy pliki pomiędzy urządzeniami.

Magic UI 3.0 wprowadza również kilka zmian w aplikacji aparatu, m.in. bardziej widoczny pasek zoomu oraz informacje o zmianie trybu aparatu. Użytkownicy dostaną też do dyspozycji pomoc w postaci siatki, poziomicy i timera podczas nagrywania wideo.

Honor mocno podkreśla także, że wszystkie urządzenia zaktualizowane do Magic UI 3.0 będą chronione za pomocą samodzielnie opracowanego systemu operacyjnego Trusted Execution Environment. Certyfikowane przez CC EAL5+ mikrojądro osiąga najwyższy poziom certyfikacji bezpieczeństwa dostępny dla systemu operacyjnego w urządzeniach konsumenckich dostępnych na świecie. Wrażliwe operacje, takie jak płatności i uwierzytelnianie, przechodzą przez ten wyizolowany, bezpieczny system, aby zapobiec przechwyceniu i kradzieży informacji. Magic UI 3.0 obsługuje tzw. piaskownicę aplikacji, dzięki czemu wszystkie dane są zaszyfrowane, co gwarantuje prywatność.

Źródło: informacja prasowa