Po HMD Skyline pora na HMD Hyper. Kolejne wskrzeszenie Nokia Lumia

Z jednej strony często tęsknimy za urządzeniami z „dawnych czasów”, ale z drugiej mało kto chciałby z nich korzystać w 2024 roku, ponieważ zmieniły się nasze potrzeby i przyzwyczajenia. Smartfon HMD Hyper połączy stare z nowym, podobnie jak wcześniej HMD Skyline.

HMD chce zarobić na Waszej nostalgii

Należę do grona osób, które z nostalgią wspominają stare telefony komórkowe i smartfony. Producenci jednak tak nas „rozpieścili”, że dziś trudno byłoby używać dawno zapomnianych przez większość ludzi urządzeń, bowiem miały one gorsze ekrany, aparaty i wydajność. Już nie mówiąc o tym, że część w 2024 roku nie pozwoliłaby korzystać z niektórych aplikacji.

Mimo to sentyment jest we mnie i nie tylko we mnie bardzo żywy. Ja akurat nie wspominam z nostalgią starych Lumii, ale wiele ludzi tak. Firma HMD, która w przeszłości produkowała smartfony marki Nokia, postanowiła zarobić na sentymencie. Pierwszym tego dowodem jest model HMD Skyline, który niedawno trafił do sprzedaży w Polsce w dość wysokiej cenie.

fot. producenta

Oczywiście HMD zapewne nie liczy, że kupią go wyłącznie osoby mające słabość do designu a’la Nokia Lumia, ponieważ może się on spodobać także klientom bez takiego sentymentu, ale jednocześnie nie sposób nie odnieść wrażenia, że producent pokłada duże nadzieje, że jednak nostalgia zrobi swoje.

Smartfon HMD Hyper też będzie niczym Nokia Lumia

HMD Skyline nie będzie jednak jednostkowym przypadkiem. Kolejnym modelem, który zaczerpnie garściami z legendarnego wzornictwa serii Lumia, będzie HMD Hyper. Sam design właściwie jest identyczny jak już we wprowadzonym na rynek urządzeniu, lecz zmiany zajdą we wnętrzu.

Na przodzie nadchodzącej nowości znajdzie się wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz aparat z matrycą 50 Mpix. Na tyle również ulokowany zostanie 50 Mpix aparat, ale już z optyczną stabilizacją obrazu i funkcją nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę.

We wnętrzu urządzenia znajdą się z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 wraz z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią będzie się dało rozszerzyć za pomocą karty microSD. Całość zasili natomiast akumulator o pojemności 4700 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W.

Pod względem specyfikacji smartfon HMD Hyper ulokuje się zatem niżej niż HMD Skyline. Oznacza to, że powinien kosztować mniej. Mimo wszystko nie zdziwi nas, jeśli cena na start i tak nie będzie zbyt atrakcyjna, jak w przypadku HMD Skyline.

Być może cenę poznamy jeszcze przed oficjalną premierą HMD Hyper. Aktualnie nie wiemy, kiedy ona nastąpi, ale można spodziewać się, że w ciągu najbliższych kilku- lub kilkunastu tygodni. Niewykluczone, że podczas targów IFA 2024 w Berlinie, które rozpoczynają się 6 września br.