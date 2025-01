Więcej powodów, by korzystać z YouTube Premium. Co daje Google?

Na dobry początek 2025 roku abonament YouTube Premium doczekał się kolejnego rozszerzenia funkcjonalności. Na liście brakuje może funkcji, które mogłyby przekonać do wykupienia subskrypcji, ale są takie, co mogą spodobać się tym, którzy są już zdecydowani.

Co daje YouTube Premium?

Sama eliminacja reklam jest dla wielu osób wystarczającym powodem, by wykupić abonament YouTube Premium. Korzyści z uczestnictwa w programie jest jednak zdecydowanie więcej – to między innymi następujące możliwości:

pobieranie filmów i późniejsze oglądanie ich w trybie offline,

odtwarzanie filmów w tle i przy zablokowanym ekranie smartfona,

odtwarzanie filmów w jakości 1080p Premium (o zwiększonej szybkości transmisji bitów),

przeskakiwanie do przodu – przechodzenie jednym kliknięciem do najpopularniejszego fragmentu wideo,

kolejkowanie filmów na smartfonach i tabletach bez przerywania oglądania,

modyfikowanie elementów sterujących

czy też słuchanie muzyki w serwisie YouTube Music bez reklam ani innych ograniczeń.

Nowe korzyści z YouTube Premium w 2025 roku

Teraz firma Google postanowiła rozszerzyć dostępność niektórych z tych funkcji, a także wprowadzić kilka nowych. Jeśli chodzi o to pierwsze, to użytkownicy iPhone’ów zyskują tryb obrazu-w-obrazie i inteligentne pobieranie YouTube Shorts – obie te funkcje były dotąd obecne tylko na urządzeniach z Androidem. Równocześnie opcja „przeskocz do przodu” trafia z urządzeń mobilnych na komputery.

Na tym nie koniec. Abonenci YouTube Premium będą mogli także zwiększyć jakość dźwięku w teledyskach ze 128 do 256 kb/s, a zmiana szybkości odtwarzania rozszerzy swój zakres na urządzeniach mobilnych aż do 4x, co może okazać się bardzo przydatne podczas prób odnalezienia interesującego fragmentu.

Zmiana szybkości odtwarzania w aplikacji YouTube

Wszystkie te funkcje będą udostępniane stopniowo subskrybentom YouTube Premium na całym świecie. Aktualnie w Polsce trwają testy trzech z nich (przeskocz do przodu w przeglądarce, obraz w obrazie na iOS oraz inteligentne pobieranie na iOS).

A ile to kosztuje?

Na koniec przypomnę, że aktualna cena YouTube Premium wynosi 25,99 złotych miesięcznie, ale nowym użytkownikom przysługuje także miesięczny okres próbny za 0 złotych. Sposobem na oszczędności są też plany studenckie i rodzinne. Ten pierwszy kosztuje 14,99 złotych miesięcznie, a drugi 46,99 złotych miesięcznie (ale można go rozłożyć nawet na 6 osób mieszkających w jednym miejscu).