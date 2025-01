Canon przygotował nową matrycę. Będzie robić zdjęcia w 24K

Żaden fotograf nie zaprzeczy, że bez dobrego obiektywu nie ma dobrego zdjęcia. W pełni cyfrowej rzeczywistości jest jednak jeszcze jeden element ważny w uzyskaniu fotografii wysokiej jakości – matryca. Nowy sensor Canona to świetny przykład postępu technologicznego w swojej kategorii.

Nowa matryca Canona imponuje rozdzielczością

Na ten moment Canon nie nadał jeszcze konkretnej nazwy swojemu nowemu sensorowi. Najbardziej ogólne informacje dotyczą przede wszystkim przeznaczenia i dostępnych opcji. Producent opracował matrycę dla aparatów pełnoklatkowych 35 mm zarówno w wersji RGB, jak i monochromatycznej oraz przewiduje, że na ten moment znajdzie ona zastosowanie w medycynie, monitoringu czy obrazowaniu przemysłowym.

Zdjęcie przedstawiające nową matrycę Canona (Źródło: Canon)

Jako że obecnie to smartfony stanowią podstawowy aparat większości z nas, warto odwołać się do obecnego rekordu matrycowego w tej kategorii. Ten należy do Samsunga, który we flagowych urządzeniach, w tym w debiutującym niedawno modelu Galaxy S25 Ultra, stosuje sensor o rozmiarze 1/1.3″ i rozdzielczości 200 Mpix.

Nowa matryca CMOS Canona jest w stanie przetworzyć zdjęcia o rozdzielczości 410 megapikseli (24592×16074 pikseli). Gdybyśmy mieli skrócić to do jakiegoś konkretnego formatu, byłoby to 24K – jest to 12 razy większa rozdzielczość od 8K. Canon chwali się, że nigdy wcześniej nie udało się upchać tak dużo pikseli na tak małej matrycy.

Co jeszcze oferuje nowy sensor Canona o rozdzielczości 410 Mpix?

Nowa matryca wykorzystuje podświetlany od tyłu układ z nałożononymi na siebie segmentami pikseli i przetwarzania sygnału. Oprócz tego całość otrzymała przeprojektowany obwód. Wynikiem tych działań jest wysoki odczyt rzędu 3280 pikseli na sekundę, umożliwiający tworzenie materiałów wideo z prędkością ośmiu klatek na sekundę.

W przypadku monochromatycznej wersji sensora skorzystano natomiast z pixel binningu – cztery piksele są łączone w jeden, poprawiając przy tym czułość i jasność wykonywanych zdjęć. W tym wariancie matryca może kręcić wideo o rozdzielczości 100 megapikseli z prędkością 24 klatek na sekundę.

Póki co Canon planuje pokazać sensor szerszej publice na targach SPIE Photonics West w San Francisco w dniach 28-30 stycznia 2025 roku. Nie wiadomo, kiedy rozwiązanie trafi do szerszej dystrybucji, ani ile będą kosztować sprzęty wyposażone w 410-megapikselową matrycę.