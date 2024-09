Młotek Oglądać 2 Lekki. Nowy wytrzymały smartwatch za mniej niż 400 złotych

Rynek urządzeń ubieralnych jest ogromny. Jest na nim miejsce także dla niedrogich smartwatchy, które oferują podstawowe funkcje i nie są tak kruche jak wiele im podobnych zegarków.

Hammer Watch 2 Lite. Wytrzymały i nie za gruby

Firma mPTech po raz kolejny stara się przypodobać tym, którzy oczekują od smartwatcha wysokiej wytrzymałości, a do tego nie musi wstydzić się zbyt małej liczby inteligentnych funkcji. Hammer Watch 2 Lite to gadżetem, który ma ambicję zachować złoty środek między przydatnością a prostotą wzmacnianej obudowy.

Watch 2 Lite ma kilka praktycznych dodatków: można za jego pomocą wyszukiwać telefon, sprawdzać pogodę, włączać tryb SOS pozwalający na inicjowanie połączenia z przypisanym numerem, a także alarm zwracający uwagę otoczenia na naszą pozycję. Da się też prowadzić rozmowy (po połączeniu ze smartfonem przez Bluetooth 5.3) czy sterować odtwarzaczem muzycznym. Jest nawet opcja usuwania wody z obudowy przy pomocy wibracji. A do tego kusi Always on Display.

Skoro mówimy już o wyświetlaczu, to mamy tutaj 1,43-calowy, odporny na zarysowania i uderzenia ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, ze szkłem Panda Glass. Obudowa z aluminiowym bezelem zapewnia wodoodporność 3 ATM, a w środku skrywa baterię 370 mAh. Ma to wystarczać na działanie do nawet 15 dni na jednym ładowaniu.

6.5 Ocena

Smartwatch dla aktywnych

Jeśli ktoś lubi aktywność fizyczną, pewnie ucieszy się, że jego Hammer Watch 2 Lite będzie śledzić ponad 60 dyscyplin sportowych. Mierzy puls, saturację krwi, spalone kalorie, zrobione kroki, a także poziom stresu. Wyposażono go też w tryb ćwiczeń oddechowych. No i stoper. Stoper też jest.

Gadżet łączy się ze smartfonami za pomocą programu HAMMER App, dostępnej dla smartfonów z systemami Android i iOS.

Hammer Watch 2 Lite kosztuje 349 złotych i jest dostępny w sklepie internetowym producenta oraz wybranych elektromarketach.