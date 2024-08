Smartfon Google znowu może nas zszokować

Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że smartfon Google to nieprzewidywalne urządzenie, ponieważ design Pixela już nieraz nas zaskoczył. Niestety, nierzadko negatywnie – chociażby Pixel 3 XL za sprawą monstrualnego wycięcia w ekranie. Możliwe, że kolejną „niespodzianką” będzie nadchodzący Google Pixel 9a.

Smartfon Google Pixel 9a może dołączyć do grona „oryginalnych” Pixeli

Wygląd smartfonów firmy z Mountain View już od premiery pierwszej generacji w 2016 roku wzbudza skrajne emocje. Amerykanie bowiem zaskakująco często decydują się na zabiegi, które są ostro krytykowane przez dziennikarzy technologicznych i samych użytkowników. Wspomniany Pixel 3 XL to tylko jeden z przypadków.

Najnowszym jest Pixel 8a, który straszy bardzo grubymi ramkami dookoła wyświetlacza. Do tego jego bryła kojarzy się z mydelniczką, gdyż jest znacznie bardziej zaokrąglona niż obudowa Pixel 8 i Pixel 8 Pro. Z najnowszych informacji, jakie przedostały się do sieci, wynika, że design Google Pixel 9a również wzbudzi dużo emocji.

Pixel 8a (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Na prywatnej grupie na Facebooku pojawiły się zdjęcia, które rzekomo przedstawiają smartfon Google Pixel 9a. Post z nimi został już usunięty, ponieważ udostępnił je… pracownik firmy z Mountain View. Możliwe, że Amerykanie się o tym dowiedzieli i zmusili go do skasowania opublikowanego postu.

Taki scenariusz uprawdopodabniałby tezę, że mamy tu do czynienia z nowym Pixelem. Jego wygląd ogromnie różni się bowiem od designu Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL, dlatego wiele osób i redakcji technologicznych nie może uwierzyć, że faktycznie tak będzie wyglądał Google Pixel 9a.

Nie jest szokujące jest to, że bryła urządzenia nie jest już zaoblona – ramka okalająca smartfon jest płaska jak deska. Podobnie jest w pozostałych „Dziewiątkach”, co może wskazywać, że naprawdę jest to Google Pixel 9a, ponieważ stylistycznie pasuje do pozostałych modeli z serii. Z drugiej strony, jak pokazuje przykład wspomnianego już Pixela 8a, nie jest to warunek konieczny.

Przód smartfona wygląda atrakcyjnie, ponieważ ramki są akceptowalnie szerokie i na dodatek symetryczne. Na tyle natomiast… nie ma żadnej wyspy, a zamiast tego aparaty są „wtopione” w bryłę urządzenia.

źródło: ShrimpApplePro

Nie jest to coś, z czym nie mieliśmy nigdy do czynienia, bo wystarczy przypomnieć sobie choćby LG Velvet, lecz ogromna wyspa stała się elementem charakterystycznym dla Pixeli. Rezygnacja z niej byłaby kolejną kontrowersyjną decyzją Amerykanów, jednak nie pierwszą i zapewne nie ostatnią.

Kiedy premiera Google Pixel 9a?

Firma z Mountain View wyjątkowo wcześnie zaprezentowała modele Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL (oraz Pixel 9 Pro Fold). To mogłoby sugerować, że Google Pixel 9a również zadebiutuje wcześniej niż dopiero na wydarzeniu Google I/O 2025 w maju przyszłego roku.

Według ShrimpApplePro, który rozpowszechnił zdjęcia następcy Pixel 8a, smartfon Google Pixel 9a pojawi się na rynku jeszcze przed końcem 2024 roku i będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych, w tym czarnej i srebrnej.

Zbliżająca się premiera sugeruje, że urządzenie faktycznie może tak wyglądać, ponieważ Amerykanie mają za mało czasu, aby zaprojektować je od nowa. Niewykluczone jednak, że to jeden z prototypów, który nie wejdzie do masowej produkcji.

Następne tygodnie z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości.