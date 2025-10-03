Ten smartfon nigdy nie zadebiutował. Co straciliśmy?

Google planowało wypuścić jeszcze jednego Pixela, co finalnie się nie wydarzyło. Natomiast teraz ten tajemniczy smartfon pojawił się na zdjęciach.

Tego smartfona nie zobaczyliśmy

W 2019 roku firma z Mountain View pokazała smartfony z linii Pixel 4. Wówczas odbyła się premiera podstawowego Pixela 4, a także większego modelu Pixel 4 XL. W planach miał być jeszcze jeden smartfon z tej serii, aczkolwiek z niekoniecznie jasnych przyczyn został anulowany.

Należy podkreślić, że już kilka lat temu mogliśmy spotkać się z nieoficjalnymi rewelacjami na temat urządzenia rozwijanego pod nazwą kodową needlefish. Większość szczegółów nie była jednak znana, ale nie brakowało licznych spekulacji i wskazówek, że ma to być właśnie trzeci smartfon z „Pixel 4” w nazwie.

Dopiero teraz pojawiły się zdjęcia, które mają przedstawiać prototyp omawianego smartfona. Owszem, ma on cechy wspólne z pozostałymi Pixelami 4, szczególnie z wariantem XL, ale występują też różnice, zwłaszcza we wnętrzu obudowy.

źródło: Android Authority

Co miał oferować tajemniczy smartfon Google?

Trzeci, topowy Google Pixel 4, miał otrzymać nieco przeprojektowane wnętrze z innym podejściem do modułów antenowych mmWave, a także największy akumulator z całej serii – 3800 mAh względem 3700 mAh w modelu 4 XL.

W związku z tym, że odkryty prototyp się uruchamia, udało się znaleźć kilka dodatkowych informacji. Smartfon nosi nazwę „U3” – Pixel 4 XL został nazwany „C2”, a Pixela 4 oznaczono jako „F2”. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że urządzenie miało oferować 8 GB RAM, czyli o 2 GB więcej względem dwóch pozostałych Pixeli 4.

Na pokładzie producent planował zastosować dość nietuzinkowe połączenie procesora Snapdragon 855 z układem X55 do obsługi 5G. Zostańmy jeszcze na chwilę przy temacie modemu 5G, bowiem pojawiają się spekulacje, że to właśnie on mógł być jedną z głównych przyczyn, które doprowadziły do anulowania premiery smartfona. Sprawiał on problemy, niekoniecznie zachwycał efektywnością, a także mógł jeszcze bardziej opóźnić wprowadzenie nowego Pixela 4 do sprzedaży.

Wypada też dodać, że Google Pixel 4 5G najpewniej pojawiłby się po debiucie Pixela 4 i 4 XL. Podejrzewa się, że w okolicach 2020 roku, gdy na rynek były wprowadzane pierwsze urządzenia ze Snapdragonem X55.