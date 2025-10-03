Masz konto w tym banku? Nigdy tego nie rób

Najpopularniejszy bank w Polsce ostrzega swoich klientów. Ponownie znaleźli się bowiem na celowniku oszustów. Ponadto uprzedza o utrudnieniach w dostępnie do usług.

Bank PKO BP ostrzega klientów przed oszustami i mówi, co trzeba zrobić, gdy zadzwoni oszust

PKO Bank Polski informuje, że oszuści podszywają się pod jego pracowników – dzwonią do klientów lub wysyłają do nich SMS z informacją, że wystąpił problem z aktualizacją aplikacji IKO. W wiadomości zawarty jest link, który prowadzi do fałszywego sklepu z aplikacjami.

Po pobraniu oszukańczego programu przestępcy nakłaniają do przyłożenia karty płatniczej do telefonu i podania kodu PIN. Jeśli to zrobicie, staniecie się ofiarą, ponieważ w ten sposób umożliwicie oszustom ograbienie Was z Waszych pieniędzy.

PKO BP podkreśla, że jego pracownicy tego nie robią – nigdy nie proszą o przyłożenie karty płatniczej do telefonu i podanie kodu PIN. W przypadku wątpliwości odnośnie tożsamości pracownika banku, można potwierdzić ją w aplikacji IKO. Ponadto bank nigdy nie załącza linków w wiadomościach e-mail i SMS.

Instytucja przypomina, że aplikację IKO należy pobierać wyłącznie ze sklepów Google Play na Androida, Apple App Store na iOS i AppGallery na smartfony Huawei. Zaleca też potwierdzanie płatności zbliżeniowych za pomocą odcisku palca lub skanu twarzy.

W przypadku pobrania i zainstalowania fałszywej aplikacji trzeba jak najszybciej zastrzec kartę i skontaktować się z infolinią banku pod numerem 800302302.

Przy okazji warto przypomnieć, że na początku września 2025 roku doszło do wycieku danych z PKO BP.

PKO Bank Polski zapowiada utrudnienia w dostępie do usług

Instytucja opublikowała również komunikat, w którym informuje o zaplanowanych pracach technicznych. Z uwagi na nie, w poniedziałek, 6 października 2025 roku, w godzinach od 00:30 do 4:00 mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego.

Ponadto utrudnienia mogą obejmować: