Huawei zapowiedział nowe słuchawki, tablet, smartwatch ze złota i jeszcze coś

Huawei zaprezentował dziś nie tylko nowe smartwatche z serii Watch GT 4, ale również szereg innych urządzeń, które już niedługo powinny trafić do sprzedaży także w Polsce. Jest wśród nich naprawdę drogi zegarek.

Nowy, luksusowy smartwatch i mniej luksusowe słuchawki oraz tablet Huawei

Huawei Watch Ultimate zadebiutował w Polsce na początku kwietnia 2023 roku i kosztował na start od 3299 do 4199 złotych (w Europie odpowiednio 799 i 939 euro). Dziś producent zaprezentował specjalną edycję tego smartwatcha – z dopiskiem Gold Edition. Jeśli wydawało się Wam, że już podstawowa edycja zegarka była droga, to lepiej usiądźcie, bo za Huawei Watch Ultimate Gold Edition trzeba będzie zapłacić na Starym Kontynencie 2999 euro, co przy obecnym (dość wysokim) kursie euro jest równowartością ~13900 złotych.

Huawei Watch Ultimate Gold Edition (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Podczas gdy Watch Ultimate Gold Edition jest skierowany do bardziej majętnych klientów, pozostałe nowości, zaanonsowane przez producenta, nie będą już kosztowały aż tyle. Producent zapowiedział bowiem również słuchawki FreeBuds Pro 3 i tablet MatePad 11.5″ PaperMatte Edition oraz okulary Eyewear 2.

Producent deklaruje, że Freebuds Pro 3 zapewniają płynniejszą obsługę dzięki Groove Design i „najwyższą jakość dźwięku” dzięki zastosowaniu 11-mm dynamicznych przetworników (zakres częstotliwości od 14 Hz do 48 kHz). Słuchawki otrzymały certyfikaty Hi-Res Audio Wireless i HWA oraz obsługują kodeki L2HC 2.0 i LDAC.

Nowe Freebuds Pro 3 oferują również funkcję redukcji szumów ANC 3.0 i technologię Pure Voice 2.0, która ma wzmacniać głos użytkownika podczas rozmów. Producent deklaruje, że słuchawki mogą działać na jednym ładowaniu 6,5 godziny, a z uwzględnieniem korzystania z etui ładującego łączny czas sięgać ma 31 godzin.

Huawei FreeBuds Pro 3 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Sugerowaną cenę słuchawek FreeBuds Pro 3 ustalono w Europie na 199 euro (~900 złotych), a rozpoczęcie sprzedaży zaplanowano na 18 października 2023 roku. Kolejna nowość, czyli tablet MatePad 11.5″ PaperMatte Edition będzie zaś sprzedawany na starym Kontynencie już od 18 września 2023 roku za 499 euro (~2315 złotych).

8.5 Ocena

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition wyróżnia się ekranem, który ma zapewniać doświadczenie jak podczas czytania papierowych książek i pisania na papierze. Ponadto producent deklaruje, że eliminuje on aż 97% refleksów świetlnych oraz znacznie mniej męczy mózg i oczy. Ekran w tym tablecie ma przekątną 11,5 cala, rozdzielczość 2200×1440 pikseli, proporcje 3:2 i zdolność odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Na pokładzie Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition znalazł się też akumulator o pojemności 7700 mAh, a do tego producent poinformował, że będzie do niego można podłączyć nawet dwie pary słuchawek bezprzewodowych.

Ostatnią z zaprezentowanych dziś przez Huawei nowości są okulary Eyewear 2, które trafią do sprzedaży w Europie 18 października 2023 roku i będą kosztowały 299 euro (~1390 złotych). Producent deklaruje, że w nowym modelu udało mu się zmniejszyć „wycieki dźwięku” aż o 60%, dzięki czemu zapewniają one większą prywatność. W pełni naładowane okulary mają pozwolić na słuchanie muzyki przez do 11 godzin lub prowadzenie rozmów maksymalnie przez 9 godziny.

Huawei Eyewear 2 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Eyewear 2 obsługują technologię szybkiego ładowania – od 0 do 100% można naładować je w 50 minut, a 10-minutowe ładowanie wystarczy na 3 godziny odtwarzania audio. Ponadto okulary spełniają kryteria normy IP54 oraz zapewniają funkcję redukcji szumów podczas rozmów głosowych.

Kiedy nowości Huawei będą dostępne w Polsce?

Producent poinformował, że informacje na temat cen i dostępności w Polsce zostaną ujawnione w nadchodzących miesiącach.