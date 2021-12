Myślisz, że tylko Xiaomi Mi 11 Ultra ma dodatkowy ekran? Zobacz, jak bardzo się mylisz

Ekran to jeden z najbardziej prądożernych elementów w każdym smartfonie, dlatego niewielu producentów decyduje się dodać jeszcze drugi na panelu tylnym. Premiera Xiaomi Mi 11 Ultra odbiła się szerokim echem również w Polsce, ale nie jest on już najnowszym smartfonem na rynku, który ma dwa wyświetlacze.

Nie tylko Xiaomi Mi 11 Ultra ma dodatkowy ekran – Doogee V20 5G również

Dodatkowy ekran może być naprawdę użyteczny, co pokazał przykład modelu Nubia Z20. W większości przypadków pełni on jednak rolę „uzupełniającą”, jak w Meizu Pro 7 czy Mi 11 Ultra. Podobnie będzie w przypadku nadchodzącego Doogee V20 5G, który już wkrótce trafi do sprzedaży.

Jego premiera jest godna odnotowania, ponieważ jest to pierwszy po Mi 11 Ultra smartfon z dodatkowym wyświetlaczem. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną prezentacją flagowca Xiaomi pojawiły się informacje, że w 2021 roku zadebiutują przynajmniej dwa kolejne modele z dwoma ekranami.

Cóż, nie znalazły one potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ Doogee V20 5G jest jedynym i na horyzoncie nie widać kolejnych. Niewykluczone, że jest to spowodowane brakami podzespołów, z którymi boryka się cała branża, choć równie dobrze powody mogą być inne, a my możemy się jedynie ich domyślać.

Producent podkreśla, że jest to pierwszy smartfon typu rugged z 6,43-calowym wyświetlaczem AMOLED produkcji Samsung Display o rozdzielczości 2K+. Ponadto ekran na przodzie charakteryzuje się proporcjami 20:9, kontrastem 80000:1 i ppi na poziomie 409, a do tego może wyświetlać 16,7 mln kolorów.

Bardziej interesujący dla nas jest jednak wyświetlacz na panelu tylnym. Ekran na tyle ma przekątną 1,05 cala – dla porównania, ten w Mi 11 Ultra ma 1,1 cala i jest żywcem wyjęty z opaski Xiaomi Mi Band 5. Producent podaje, że zapewnia on podstawowe funkcje, takie jak wyświetlanie godziny i powiadomień, w tym informacji o przychodzących połączeniach, a także kontrolowanie odtwarzacza muzyki.

Dokładna specyfikacja smartfona wciąż nie została podana. Na tę chwilę wiadomo jeszcze, że urządzenie będzie mogło pochwalić się obsługą sieci 5G, a także certyfikatami IP68, IP69K, MIL-STD-810G oraz możliwością pracy w temperaturach od -40℃ do 80℃.

Sprzedaż smartfona rozpocznie się w styczniu 2022 roku.