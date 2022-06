Huawei kusi nowym smartwatchem i… niższą ceną na start!

Akcja partnerska

Do sprzedaży w Polsce wszedł Huawei Watch FIT 2 – smartwatch, którego zadaniem jest dotrzymywanie kroku aktywnym osobom, które cenią sobie szybki dostęp do powiadomień i podstawowych parametrów zdrowotnych. Przez ograniczony czas możecie go kupić taniej – poniżej szczegóły!

Promocja goni promocję

Ostatnimi czasy Huawei rozpieszcza nas różnorakimi promocjami. Przy premierze prawie każdego urządzenia pojawia się oferta przedsprzedażowa, której zadaniem jest jeszcze mocniejsze przekonanie klientów do kupna nowości. Nie inaczej jest z okazji polskiej premiery Huawei Watch FIT 2, następcy sprzętu, który sama jakiś czas temu kupiłam.

Przy okazji recenzji Huawei Watch FIT pierwszej generacji wspominałam, że – kupując inteligentną wagę łazienkową Huawei AH100 – trafiłam na promocję, dzięki której decydując się na opaskę Watch FIT, waga była gratis. Opaski ani zegarka w tamtym momencie nie potrzebowałam, więc (po testach na Tabletowo) w prezencie oddałam mojej siostrze, która… jest zadowoloną użytkowniczką Watch FIT-a po dziś dzień.

Kto wie, może przychylnym okiem spojrzy na drugą generację urządzenia. Pomóc w tym może premierowa oferta.

Oferta przedsprzedażowa na Huawei Watch FIT 2

Huawei Watch FIT 2 dostępny jest w Polsce w trzech wersjach: Active z gumowym paskiem, Classic z paskiem skórzanym oraz Elegant z bransoletą. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że właściwie każdy powinien znaleźć model, który do niego przemówi najmocniej – osobiście skłaniam się chyba ku najbardziej uniwersalnej wersji Active (zwłaszcza, że – nie zapeszając – wróciłam ostatnio do biegania!).

Na czas obowiązywania oferty premierowej, cena opasek została obniżona o 100 lub 150 złotych. W efekcie za nowości Huawei przyjdzie nam zapłacić:

Jak łatwo zauważyć, z największej oszczędności będą się cieszyć osoby, które zdecydują się na wejście w posiadanie Huawei Watch FIT 2 Elegant. Pamiętajcie jednak, by wyrobić się z zakupami do 26 czerwca – bo właśnie do tego dnia obowiązuje oferta przedsprzedażowa.

Huawei Watch Fit 2 Active (źródło: Huawei)

No dobrze, ale właściwie co takiego oferują te nowe smartwatche Huawei?

To, co dla mnie ma szalenie istotne znaczenie, to wielkość ekranu – względem pierwszej generacji, w Huawei Watch FIT 2 urósł wyświetlacz, dokładnie z 1,64” do 1,74”. Różnica niby jest niewielka, ale powinna pozytywnie odbić się na komforcie użytkowania urządzenia – więcej treści zmieści się na większej powierzchni ekranu. Nie bez znaczenia jest też rozdzielczość, która – z 456×280 – wzrosła do 480×336 pikseli.

Co się zmieniło, to przede wszystkim dodanie głośnika i mikrofonu, które umożliwiają wykorzystywanie smartwatcha w roli słuchawki Bluetooth (nie trzeba sięgać po telefon, by przeprowadzić rozmowę). Być może pomyślicie sobie, że to zbędny bajer, a prawda jest taka, że jak się człowiek przyzwyczai, to później trudno się bez tego obejść – zwłaszcza podczas wykonywania takich czynności, jak gotowanie, przenoszenie zakupów, bieganie, etc.

Zmianie uległ również interfejs smartwatcha, który stał się bardziej intuicyjny dla użytkownika. Co równie istotne z punktu widzenia możliwości personalizacji urządzenia, do naszej dyspozycji oddanych zostało ponad 200 tarcz, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie.

Bateria ma wystarczyć na 7-10 dni pracy, w zależności od intensywności użytkowania. W zestawie sprzedażowym mamy ładowarkę obsługującą szybkie ładowanie, którego użycie przez 5 minut ma zapewnić działanie smartwatcha przez kolejną dobę. Brzmi naprawdę dobrze.

Co jeszcze? Ano jest tego sporo – monitorowanie aktywności z możliwością śledzenia aż 97 dyscyplin sportowych, biegowe plany treningowe, które można spersonalizować pod siebie czy wreszcie personalny trener z animacjami ćwiczeń, wyświetlanymi na ekranie zegarka. Nie obyło się też bez śledzenia snu za pomocą Huawei TruSeen 5.0+ czy monitorowania takich wskaźników, jak tętno, natlenienie krwi tlenem, stre czy cykl menstruacyjny.

Huawei Watch Fit 2 Classic (źródło: Huawei) Huawei Watch Fit 2 Elegant (źródło: Huawei)

Udana ewolucja

Huawei Watch FIT 2 w moich oczach wygląda na udoskonaloną wersję pierwszej generacji. Widać wyraźnie, że sporo aspektów zostało poprawionych – jak wielkość i rozdzielczość ekranu, możliwość przeprowadzania rozmów telefonicznych prosto z nadgarstka (oczywiście po podłączeniu do telefonu przez Bluetooth) czy ulepszone funkcje monitorowania aktywności i zdrowia.

Odbiło się to również na cenie smartwatcha, która jest sporo wyższa. Na szczęście jednak w przedsprzedaży można go wyrwać taniej – na przykład w Media Expert.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei Polska oraz Media Expert