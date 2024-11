Smart Home mocno zyska na Matter 1.4, ale nie za szybko…

CSA stworzyło nową specyfikację dla systemu Smart Home pod nazwą Matter. Wersja 1.4 przyniesie kilka zmian i rozszerzy listę urządzeń obsługiwanych w ramach tego protokołu.

Nowa wersja standardu inteligentnego domu

Connectivity Standards Alliance (CSA) to grupa firm, która wspólnymi siłami opracowuje i ulepsza standard Matter oraz Zigbee. Głównym zadaniem tych protokołów jest połączenie między sobą grona inteligentnych urządzeń. Wszystko ma odbywać się w taki sposób, aby użytkownicy na co dzień mogli ograniczyć się do jednej wiodącej, wybranej platformy – Google Home, Amazon Alexa, Apple Home lub Samsung SmartThings – i w oparciu o nią zarządzać swoim Smart Home.

Matter wprowadzane i rozpowszechniane jest dość powoli, CSA co jakiś czas aktualizuje system i dodaje kolejne urządzenia. Ostatnie wydania pojawiły się w październiku 2023 roku jako wersja Matter 1.2 oraz w maju 2024 roku z oznaczeniem Matter 1.3, a teraz organ ponownie ogłasza nowości.

Jakie nowości dla Smart Home wprowadza Matter 1.4?

Matter 1.4 ma objąć jeszcze więcej urządzeń, a wśród nich wymienia się m.in. domowe routery i inne urządzenia sieciowe. Dzięki zintegrowaniu ich z protokołem Smart Home poszczególne sprzęty inteligentnego domu mają jeszcze lepiej ze sobą współpracować. Każdy element sieciowy ma stać się kolejnym punktem dostępu do łączności Wi-Fi i jednocześnie routerem granicznym dla protokołu Thread.

Najnowsza wersja standardu Matter obsłuży również kilka sprzętów, które pomagają domownikom w codziennym zarządzaniu energią elektryczną. Jak donosi portal Apple Insider, wersja 1.4 obejmie falowniki słoneczne, hybrydowe systemy solarne oraz zestawy ogniw fotowoltaicznych, a także magazyny energii, pompy ciepła, podgrzewacze wody i urządzenia naścienne dostarczające energię. Poza tym zaktualizowany protokół obsłuży harmonogram ładowania elektryków czy tryby i harmonogram podstawowych ustawień termostatów.

Niestety, na ten moment nie przekazano, kiedy pierwsze urządzenia zintegrowane z Matter 1.4 mogłyby wejść na rynek. Przykładowo Apple ze swoimi produktami nie dotarł jeszcze do wydania 1.2, choć pojawiają się plotki, jakoby ten technologiczny gigant miał mocno zaangażować się w technologię Smart Home w przyszłym roku. Może jednak okazać się, że pierwsze sprzęty kompatybilne z Matter 1.4 trafią na rynek dopiero w 2026 roku.