Użytkownik mówi, a Google zmienia wyniki wyszukiwania

Sztuczna inteligencja znajduje się dziś w centrum zainteresowań firmy Google. Ostatecznie może ona zmienić także sposób, w jaki działa jej flagowy produkt, czyli wyszukiwarka internetowa. Taki scenariusz wydaje się zresztą najsensowniejszy dla amerykańskiego giganta, dla którego wzrost popularności asystentów, takich jak własny Gemini czy konkurencyjny Copilot, oznacza mniejsze zainteresowanie klasyczną wyszukiwarką (a przez to także pojawiającymi się tam reklamami).

Konwersacyjna wyszukiwarka Google – użytkownik mówi, a wyniki się zmieniają

Faktycznie, wygląda na to, że zespół firmy Google pracuje nad konwersacyjną wersją wyszukiwarki, która jest o tyle ciekawa, że wyniki odświeżają się w czasie rzeczywistym – podczas mówienia. Wszystko to, by użytkownik mógł otrzymywać odpowiedzi jak najszybciej, ale też by były one jak najlepiej dopasowane do zapytania. W tle działa Gemini.

Nowinka jest rozwijana w systemie Android. Przetestował ją AssembleDebug, czym podzielił się z użytkownikami platformy X. Na opublikowanym nagraniu widzimy jak szybko zmieniają się wyniki wyszukiwania, reagując na wypowiadane zapytania. Co najważniejsze, rozmowa może być kontynuowana, dzięki temu, że Google zapamiętuje temat i kontekst. Nie trzeba więc za każdym razem zaczynać od nowa.

Chodzi o to, że zarysowując temat pierwszym pytaniem („Kim jest Krzysztof Cugowski?”), przy kolejnym wystarczy już spytać „Kiedy się urodził?” bez konieczności dodawania nazwiska, bo wyszukiwarka pamięta, o czym się rozmawia. Na innym przykładzie możesz to zobaczyć poniżej:

Przyszłość funkcji nie jest znana, ale… realny scenariusz jest jeden

Aktualnie funkcja nie jest dostępna publicznie. Nie wiadomo też, kiedy może się to zmienić. Firma Google nie ujawniła póki co żadnych szczegółów, ale można przypuszczać, że będzie chciała udostępnić takie narzędzie jak najszybciej. Wyścig zbrojeń w sferze sztucznej inteligencji trwa wszak w najlepsze.

Oczywiście sama komunikacja konwersacyjna nie jest niczym nowym w światku AI. Popularne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję od dłuższego już czasu potrafią prowadzić naturalnie brzmiące rozmowy i kontynuować je zamiast ciągłego zaczynania ich od nowa. Dodanie tej funkcji do wyszukiwarki internetowej wydaje się naturalnym kolejnym krokiem.