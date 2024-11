Nvidia zmienia GeForce Now. Będą limity

Dość niespodziewanie Nvidia opublikowała informacje odnośnie zmian w swojej flagowej usłudze, jaką niewątpliwie jest GeForce Now. Zmienione zostały nazwy oraz zakresy pakietów, a wkrótce wprowadzone będą również limity na czas gry dla graczy.

Nowe zasady GeForce Now

Nvidia postanowiła sporo pozmieniać w swojej usłudze GeForce Now, która służy do grania przez chmurę. Dzięki GFN możesz ogrywać najnowsze tytuły AAA nie posiadając super komputera czy konsoli – wystarczy Ci jedynie dobre połączenie z internetem. Dotychczas moim zdaniem była to absolutnie najlepsza tego typu usługa na rynku, z której chętnie korzystałem przez długi czas. Teraz to się jednak zmieniło za sprawą najnowszego ogłoszenia, które Nvidia opublikowała na swoim blogu.

Amerykański gigant, będący jedną z największych firm na świecie, ogłosił spore zmiany w swojej usłudze strumieniowania gier w chmurze. Pakiet „Priority” zmienił dzisiaj nazwę na „Performance” i od teraz oferuje grę w rozdzielczości do 1440p (wcześniej było to do 1080p). Co więcej, można zapisać ustawienia graficzne podczas sesji, a także łączyć się z komputerami wyposażonymi w karty graficzne GeForce RTX gotowe do obsługi gier w rozdzielczości do 1440p. Z kolei członkowie Ultimate będą mogli korzystać z PC mającego na pokładzie GeForce RTX 4080 i grać w rozdzielczości do 4K i 120 klatek na sekundę lub 1080p i 240 fps.

Nowe abonamenty w GeForce Now (źródło: Nvidia)

Limit czasu gry w GeForce Now

Wyżej opisane zmiany są raczej na plus, jednak cała aktualizacja zasad korzystania z GeForce Now jest już mocno na minus. Wszystko za sprawą tego, że Nvidia wprowadza limit czasu gry w GeForce Now dla posiadaczy abonamentów Performance oraz Ultimate. Ile będzie on wynosił? 100 godzin miesięcznie, co daje nieco ponad 3 godziny na dzień. Do 15 godzin niewykorzystanego czasu gry zostanie automatycznie przeniesione na następny miesiąc, a jeżeli nie wystarczy Ci grania, to oczywiście firma pozwoli Ci pograć więcej, ale za dodatkową opłatą. Za 2,99 dolarów (około 12 złotych) możesz wykupić 15 dodatkowych godzin Performance. W przypadku Ultimate będzie to już wydatek rzędu 5,99 dolarów, czyli około 24 złote.

Limit czasu gry od razu będzie obowiązywał nowych członków, który zarejestrują się w usłudze od 1 stycznia 2025 roku. Gracze, posiadający aktywne konto jeszcze przed 31 grudnia tego roku, będą mogli korzystać z nieograniczonego dostępu do 31 grudnia 2025 roku, a od 2026 roku również będą objęci ograniczeniem.

Brzmi to absurdalnie, ponieważ nie po to płaci się mimo wszystko dość drogi abonament, żeby mieć takie ograniczenie. Przypomnijmy, że wersja Ultimate kosztuje normalnie 19,99 dolarów, co daje równowartość około 80 złotych miesięcznie. Firma tłumaczy się, że wykonuje taki ruch, aby: „nadal zapewniać wyjątkową jakość i szybkość – a także krótsze czasy oczekiwania w kolejkach – dla członków usług Performance i Ultimate” i takie ograniczenie ma rzekomo nie dotykać 94 procent użytkowników.

Takiego tłumaczenia nie kupują użytkownicy abonamentu i internauci, którzy dość mocno krytykują postawę Nvidii i de facto trudno się im dziwić. Przypomnijmy, że w przeciwieństwie do swojej konkurencji, akurat ta korporacja ostatnimi czasy ma się świetnie, ich akcje rosną jak na drożdżach, a sama zarabia dziesiątki, jak nie setki, milionów dolarów na sprzedaży chipów pod obsługiwanie AI.