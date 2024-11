W nowej ofercie Play światłowód i telewizję dostaniesz za darmo na rok

Play przygotował nową ofertę na internet światłowodowy i telewizję. Dzięki niej nawet przez rok możesz nie płacić za świadczone usługi oraz dostęp do wybranych platform streamingowych.

Świąteczna oferta już startuje w Play

Play ogłosił nową ofertę dla usług domowych, w sam raz na zbliżające się święta. Dzięki niej (w zależności od wybranej oferty) przez rok, 8 miesięcy lub 4 miesiące skorzystasz z internetu i programów TV bez opłat. Promocja skierowana jest do abonentów, którzy w ramach dwuletniej umowy, zdecydują się na łącze światłowodowe oraz telewizję.

Światłowód i telewizja na 12 miesięcy za 0 zł (źródło: Play)

Klienci, którzy zdecydują się na internet o prędkości 5 Gb/s lub 1 Gb/s, wraz z telewizją obejmującą do 215 kanałów, będą mogli aż przez rok korzystać z usług za 0 złotych.

Dodatkowo pakiet ten obejmie dostęp do serwisów premium, takich jak:

SkyShowtime i dwa kanały SkyShowtime 1 i 2,

Max wraz z trzema kanałami HBO,

Canal+ Online i pakiet Canal+ Seriale i Filmy,

Amazon Prime z Prime Video, Prime Gaming oraz darmowymi dostawami ze sklepów amazon.pl,

dwa kanały Cinemax,

Filmbox z pięcioma kanałami Filmbox,

Viaplay (do czerwca 2025 roku).

Dla obecnych klientów Play miesięczna opłata po roku będzie wynosiła 180 złotych za miesiąc w przypadku internetu 5 Gb/s lub 150 złotych miesięcznie dla 1 Gb/s. Nowi klienci Play w obu konfiguracjach zapłacą o 20 złotych więcej.

Oferta na internet i telewizję za darmo przez 12 miesięcy (źródło: Play)

Promocja Play również dla niższych prędkości internetu światłowodowego

Play nie zapomniał również o klientach, którzy nie potrzebują superszybkiej łączności internetowej. Abonenci, podpisujący umowę na światłowód do 300 Mb/s, mogą korzystać z internetu i telewizji za darmo przez 4 miesiące, a później za 140 złotych miesięcznie (lub 90 złotych, jeśli aktualnie korzystają z usług operatora Play). W pakiecie znajduje się subskrypcja Amazon Prime, Viaplay (do czerwca 2025 roku) oraz do 200 kanałów telewizyjnych.

Oferta ze światłowodem z prędkością do 600 Mb/s obejmuje do 208 programów telewizyjnych i dodatkowo pakiet Canal+ Seriale i Filmy oraz dostęp do platformy SkyShowtime. W tym przypadku abonent może skorzystać z 8 miesięcy bez opłat, a przez kolejne miesiące cena wyniesie 120 złotych za miesiąc dla klientów Play lub 170 złotych miesięcznie dla nowych użytkowników.

Jeśli umowa na 2 lata nie jest dla Ciebie odpowiednia, Play ma również ofertę na 12 miesięcy z Netfliksem w pakiecie. Usługa ta kosztuje od 60 złotych za miesiąc.

W ramach każdej oferty użytkownik zostaje wyposażony w router Play Box Net i dekoder Play Box TV. Aktualnie aktywacja i instalacja kosztuje 1 złoty. Usługa jest ograniczona pod względem lokalizacji – na stronie internetowej operatora można sprawdzić, czy światłowód jest dostępny w Twoim domu.