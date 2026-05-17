Twoje klucze, Twoje zasady. Android zyska wyczekiwaną funkcję

Korzystanie z kluczy dostępu na smartfonach z Androidem stanie się wygodniejsze. Google szykuje przydatną funkcję.

Android pozwoli na przenoszenie kluczy dostępu między aplikacjami

Co prawda, iOS 26 i macOS 26 oferują już możliwość eksportu i importu kluczy dostępu między aplikacjami. Nie oznacza to, że należy wyłącznie narzekać na spóźnione przybycie Google na imprezę. Śmiem nawet twierdzić, że mamy do czynienia przede wszystkim z dobrą informacją – prawdopodobnie firma z Mountain View już niebawem nadrobi zaległości.

Owszem, Google jeszcze nie ogłosiło nowego rozwiązania. Warto jednak odnotować, że wzmianki o omawianej funkcji odkryto w zeszłym roku. Natomiast teraz mechanizm jest już na zaawansowanym etapie prac – udało się nawet uruchomić jego interfejs i przeprowadzić sprawnie cały proces eksportu kluczy dostępu.

Przeniesienie kluczy dostępu będzie łatwym procesem

Nowe rozwiązania jest częścią Menedżera haseł Google, czyli podstawowego narzędzia do przechowywania haseł i kluczy dostępu na smartfonach z Androidem. Ma ono sporo zalet, ale jak najbardziej użytkownicy mogą postanowić przejść na inne oprogramowanie. Niebawem będzie to proces znacznie szybszy, bowiem – jak już ustaliliśmy – oprócz haseł, pojawi się opcja zabrania ze sobą wcześniej utworzonych kluczy dostępu.

źródło: Android Authority

W związku z tym, że próba uruchomienia interfejsu zakończyła się sukcesem, to możemy przedpremierowo zobaczyć, jak będzie wyglądało korzystanie z nowej funkcji. Pojawi się ona w ustawieniach Menedżera haseł Google – użytkownik będzie miał dwie opcje do wyboru Import haseł i kluczy dostępu oraz Eksport haseł i kluczy dostępu.

Po wybraniu opcji importu trzeba będzie wskazać menedżer haseł znajdujący się na urządzeniu, z którego chcemy przenieść hasła i klucze dostępu. Z kolei druga opcja wyświetli ekran informujący, że proces eksportu trzeba rozpocząć w menedżerze haseł, na który zamierzamy się przesiąść.

Serwis Android Authority, któremu zawdzięczamy to odkrycie, dodaje, że funkcja może być ograniczona tylko do wybranych menedżerów haseł. Otóż prawdopodobnie będzie wymagała obsługi Credential Exchange Protocol (CXP), czyli protokołu przeznaczonego do bezpiecznego przesyłania danych. Chociaż z popularnymi narzędziami nie powinno być żadnego problemu.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie funkcja trafi do użytkowników. Etap prac sugeruje jednak, że nie będziemy musieli długo czekać.