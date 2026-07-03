Praca, trening i miasto. Te słuchawki sprawdzą się w każdym miejscu

Oficjalnie w Polsce zadebiutowały słuchawki Shokz OpenFit Pro. Producent obiecuje wysoką jakość dźwięku i szereg przydatnych funkcji.

Shokz OpenFit Pro trafiły do sprzedaży w Polsce

Słuchawki Shokz OpenFit Pro poznaliśmy na początku 2026 roku – zostały zaprezentowane na targach CES 2026, natomiast teraz oficjalnie wchodzą do sprzedaży w Polsce. W związku z tym, że od ich debiutu minęło już trochę czasu, wypada przypomnieć najważniejsze cechy.

Mamy do czynienia ze słuchawkami bezprzewodowymi z otwartą konstrukcją. Warto zaznaczyć, że to pierwszy model Shokz wyposażony w technologię redukcji hałasu Open-Ear, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o właśnie takiej konstrukcji. W założeniach ma to sprawić, że użytkownik może ograniczyć rozpraszające dźwięki otoczenia, nie tracąc całkowicie świadomości tego, co dzieje się wokół niego.

Redukcja niepożądanych dźwięków odbywa się z wykorzystaniem trzech mikrofonów i algorytmu, którego zadaniem jest analizowanie hałasu zewnętrznego. Poziom redukcji hałasu można regulować w aplikacji Shokz na smartfonie, aby dostosować go do siłowni czy poruszania się po mieście.

Shokz OpenFit Pro (fot. Shokz)

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to firma chwali się technologią Shokz SuperBoost, przetwornikiem z podwójną membraną oraz systemem Shokz OpenSound. To wszystko ma podobno przełożyć się na szczegółowe brzmienie, czyste wysokie tony, głębszy bas i niższy poziom zniekształceń.

Shokz OpenFit Pro to także efekty przestrzenne w formacie Dolby Atmos, dzięki technologii śledzenia ruchów głowy. Mikrofony mają zapewnić wysoką jakość – np. w trakcie rozmowy przez telefon czy konferencji online w pracy. Możliwe jest również wygodne przełączanie się pomiędzy dwoma wcześniej sparowanymi urządzeniami.

Należy dodać, że słuchawki wyposażone są w elastyczne pałąki na uszy ze stopu niklu i tytanu wykończone miękkim silikonem. Każda waży 12,3 g i może się pochwalić klasą szczelności IP55. Ponadto model Shokz OpenFit Pro oferuje do 12 godzin słuchania przy wyłączonej redukcji hałasu oraz do 50 godzin pracy łącznie z etui ładującym. Natomiast przy włączonej redukcji czas pracy skraca się do 6 godzin na jednym ładowaniu i do 24 godzin z etui. Szybkie ładowanie pozwala uzyskać do 4 godzin pracy po 10 minutach.

Shokz OpenFit Pro (fot. Shokz)

Shokz OpenFit Pro – dostępność i cena w Polsce

Słuchawki są już oferowane w oficjalnym sklepie marki, a także w wybranych sklepach partnerskich. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – biała lub czarna. Cena została ustalona na 1049 złotych.