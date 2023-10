OPPO pokazuje, że dobre słuchawki TWS nie muszą zrujnować naszego portfela

Artykuł sponsorowany

Muzyka towarzyszy nam na co dzień w przeróżnych sytuacjach – podczas podróży, w czasie powrotu z pracy czy szkoły, uprawiania sportu, pracy, nauki lub po prostu pozwala nam się zrelaksować i wyciszyć w wolnej chwili. Niewątpliwie jednym z głównym ogniw pozwalających nam zanurzyć się w ulubionej muzyce są słuchawki, a kluczem do jak najlepszych wrażeń jest to, by owe słuchawki były możliwie jak najlepsze. OPPO udowadnia, że dobre słuchawki TWS nie muszą zrujnować naszego portfela.

Historia OPPO w segmencie audio

Wielu z Was firma OPPO kojarzy się przede wszystkim ze smartfonami. Istotnie, w ostatnich latach producent bardzo mocno rozbudował swoje smartfonowe portfolio – zresztą, to dzięki temu zyskał tak dużą popularność na całym świecie.

Mało kto jednak wie, że gdy w 2004 roku firma powstała, początkowo zajmowała się produkcją właśnie wysokiej jakości sprzętu audio. Wówczas pod szyldem OPPO na rynku pojawiały się odtwarzacze CD, DVD, Blu-Ray i MP3, a także wzmacniacze i słuchawki.

W 2005 roku zaprezentowano pierwszy odtwarzacz MP3 (lub jak to się mówiło “za moich czasów” empetrójkę ;)) OPPO X3. Już wtedy zyskał on sporą popularność i był doceniany przez użytkowników. Trzy lata później debiutował pierwszy odtwarzacz Blu-Ray z logo marki. Każdy następny zyskiwał nagrody na światowym rynku i był doceniany przez ekspertów.

Odtwarzacz MP3 X3 Odtwarzacze MP3 X9 i X17 Odtwarzacz Blu-Ray BDP-83 Special Edition fot. materiały archiwalne producenta

W 2014 roku na rynek trafiły nauszne słuchawki OPPO PM-1 z planarnymi przetwornikami – był to absolutnie pierwszy taki produkt w stajni producenta. Upływały kolejne lata, postępował rozwój technologii bezprzewodowej, a na popularności zaczęły zyskiwać pozbawione kabli słuchawki Bluetooth.

Na fali zainteresowania tego typu produktami, w 2019 roku zaprezentowano OPPO Enco Q1 – pierwsze bezprzewodowe słuchawki marki oferujące aktywną redukcję hałasów, wyposażone w zakładany na szyję pałąk. Miałem okazję testować je wtedy i do tej pory zapadły w mojej pamięci, między innymi dzięki przyciągającemu wzrok pomarańczowemu kolorowi.

I to właśnie OPPO Enco Q1 zapoczątkowały całą, obecnie tak popularną wśród użytkowników serię słuchawek bezprzewodowych OPPO Enco. Seria ta jest stale rozbudowywana przez producenta, dzięki czemu w portfolio marki znajdziemy słuchawki zarówno budżetowe, jak również te z segmentu premium, dla najbardziej wymagających.

Słuchawki Enco Q1 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Szukasz tanich słuchawek true wireless? OPPO Enco Air3 są dla Ciebie

OPPO Enco Air3 i OPPO Enco Air3 Pro to dwa najnowsze modele słuchawek OPPO ulokowane w bardzo atrakcyjnym dla klienta segmencie cenowym, dzięki czemu dla wielu z Was mogą być idealnym wyborem.

Na początek skupmy się jednak na tańszych, a przy tym wciąż interesujących OPPO Enco Air3. Ich wyróżnikiem jest już sama konstrukcja – mamy tu bowiem do czynienia ze słuchawkami o konstrukcji dousznej, a nie dokanałowej. Oznacza to, że słuchawki nie są wyposażone w gumki.

Dlaczego mówię o tym jako o wyróżniku? Ano dlatego, że jakby tak spojrzeć, ogromna ilość słuchawek na rynku to właśnie dokanałówki. Wiele osób zwyczajnie nie lubi bądź nie może korzystać ze słuchawek dokanałowych z gumkami, a wówczas mają niestety bardzo mocno zawężone pole wyboru idealnego modelu dla siebie.

Słuchawki Enco Air3 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Wysoką stabilność łączności zapewnia najnowszy interfejs Bluetooth 5.3 z obsługą funkcji multipoint. Oznacza to, że słuchawki możemy połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie, a one same płynnie będą przełączać się między źródłami dźwięku. OPPO Enco Air3 zostały wyposażone w wydajny procesor sygnałowy DSP, który między innymi redukuje zużycie energii, wydłuża czas pracy na baterii i dokładniej odwzorowuje dźwięk.

A skoro już jesteśmy przy dźwięku – odpowiadają są niego przetworniki dynamiczne o średnicy aż 13,6 milimetra. Tak duże przetworniki pozwalają na uzyskanie maksymalnie dobrego brzmienia – soczyście wybrzmiewających basów oraz bliskich i czystych wokali. Dodatkowo zastosowano funkcję OPPO Alive Audio, która wzmaga uczucie przestrzennego dźwięku.

Słuchawkom nie zabrakło również certyfikatu IP54, co oznacza, że nie boją się one zachlapań czy potu, zatem możemy korzystać z nich w niemal każdych warunkach – od deszczowego spaceru po trening na siłowni.

Na uwagę zasługuje też fakt, że OPPO Enco Air3 są bardzo lekkie – jedna pchełka waży zaledwie 3,7 g, co pozytywnie wpływa na komfort ich użytkowania. Przyciągają też wzrok swoim wzornictwem – począwszy od etui z półprzezroczystą klapką po delikatnie przezroczyste wykończenie samych słuchawek. Wyglądają one po prostu ciekawiej od innych modeli na rynku.

OPPO Enco Air3 to model wyceniony na 249 złotych, dzięki czemu w moim odczuciu stanowią atrakcyjną propozycję, oferującą bardzo dobry stosunek ceny do jakości i możliwości.

Słuchawki Enco Air3 i Enco Air3 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Masz większy budżet? To może OPPO Enco Air3 Pro?

W przypadku modelu OPPO Enco Air3 Pro nie bez kozery mamy do czynienia z dopiskiem “Pro”. Zawierają one sporą ilość dodatkowych funkcji, przy czym są doskonałą propozycją dla osób, które są w stanie przeznaczyć większą ilość gotówki na swoje nowe słuchawki i przy tym oczekują od nich więcej.

Dla odmiany, OPPO Enco Air3 Pro to już słuchawki o klasycznej, dokanałowej konstrukcji. Oznacza to, że w zestawie z nimi otrzymujemy nakładki silikonowe w trzech różnych rozmiarach. Oprócz tego, na pokładzie znalazła się adaptacyjna aktywna redukcja szumów (ANC), pozwalająca lepiej odizolować się od hałaśliwego otoczenia.

To pierwsze na świecie słuchawki, w których dźwięk reprodukują przetworniki z membranami wykonanymi z nietypowego materiału, jakim są włókna bambusowe. Nad wysoką rozdzielczością dźwięku czuwa kodek LDAC, dzięki któremu słuchawki mogą poszczycić się certyfikatem Hi-Res Audio Wireless.

Oczywiście tu również nie mogło zabraknąć dźwięku przestrzennego OPPO Alive Audio oraz łączności Bluetooth 5.3 z technologią multipoint, pozwalającą na łączenie słuchawek z dwoma urządzeniami w tym samym czasie.

Słuchawki Enco Air3 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

A właściwie jak Polacy słuchają muzyki?

Na zlecenie marki OPPO zostało przeprowadzone badanie Omnibus, w którym zapytano grupę osób między innymi o to, kiedy słuchają muzyki i czym kierują się przy wyborze słuchawek. Wyniki są na tyle ciekawe, że postanowiłem przytoczyć Wam je poniżej.

Na pytanie „Co daje Ci słuchanie muzyki?” najwięcej, bo aż 71,2% pytanych odpowiedziało, że poprawia samopoczucie. Drugą lokatę z wynikiem 13,2% zajęła odpowiedź, że pobudza ich wyobraźnię. Z kolei pozostałe osoby odpowiedziały, iż pozwala im się skoncentrować, wycisza na spacerze i motywuje ich podczas treningu.

Równie ciekawym postawionym przed ankietowanymi pytaniem jest „Jak odkrywasz nową muzykę?”. Tutaj w dużej mierze nie ma zaskoczenia – miażdżąca większość, a konkretnie 84,8%, udzieliła odpowiedzi, że w apkach muzycznych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Music itp.

Aplikacja HeyMelody umożliwia łatwe dostosowanie ustawień słuchawek

W przypadku pytania o to, kiedy słuchamy muzyki, odpowiedzi są bardziej zróżnicowane. Około 36% robi to podczas podróży lub w drodze do pracy czy szkoły. Prawie tyle samo, bo 34,9%, po prostu w czasie wolnym. Pozostałe 19,8% pytanych słucha muzyki podczas pracy tudzież nauki, a 9,1% w trakcie spaceru lub aktywności fizycznych.

Na koniec zostało: „Czym kierujesz się przy wyborze słuchawek?”. Co ciekawe ponad 69% wybiera słuchawki przez wzgląd na funkcjonalność.

Jakiej muzyki słucham, czyli moja playlista z OPPO

OPPO poprosiło mnie, by wspomnieć w kilku słowach o moich ulubionych utworach lub o tych, których w ostatnim czasie słucham najczęściej.

Przyznam szczerze, że nie było mi łatwo wybrać zaledwie jeden czy kilka kawałków, gdyż na co dzień, także podczas pracy (zatem często nawet przez parę godzin dziennie) słucham, delikatnie mówiąc, dużo muzyki.

Postanowiłem jednak wybrać kilka takich, które rzeczywiście albo w ostatnim czasie najbardziej wpadły mi w ucho, albo często lecą u mnie od dawna. Oto one:

A skoro już jesteśmy przy muzyce, to na koniec pytanie do Was – czego lubicie słuchać i jaki utwór wpadł Wam ostatnio w ucho? Dajcie znać w komentarzach ;)

Jeśli zaś macie pytania odnośnie słuchawek OPPO Enco Air3 i OPPO Enco Air3 Pro, to sekcja komentarzy poniżej jest oczywiście do Waszej dyspozycji, a ja na każde nurtujące Was pytanie chętnie odpowiem.

