Masz PlayStation 5? Możesz odebrać nawet pół roku darmowego Apple Music!

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem PlayStation 5, to od dawna nie było tak wielu powodów, by zrobić to właśnie teraz. Jednym z nich może być darmowa subskrypcja Apple Music, którą można cieszyć się nawet przez 6 miesięcy!

Apple Music za darmo!

Ostatnie dni są dla graczy bardzo łaskawe. Jeśli od dłuższego czasu ostrzyliście sobie zęby na PlayStation 5, to gwiazdy są obecnie w bardzo dobrej konfiguracji. Skumulowały się dwie interesujące promocje. Pierwsza dotyczy zestawu PS5 (jeszcze w wersji „fat”) z grą Marvel’s Spider-Man 2 za 2199 złotych.

Do tego dochodzi teraz przyjemna okazja na „przytulenie” półrocznej subskrypcji Apple Music – i to kompletnie za darmo. Otóż wszyscy posiadacze konsoli Sony mogą aktywować muzyczny abonament bezpośrednio ze swojego konta PlayStation Network. Jak?

Jak odebrać darmowe Apple Music na PlayStation 5?

Będziemy potrzebować do tego dwóch rzeczy: konta w PlayStation Network oraz naszego Apple ID. Po kolei:

Znajdujemy aplikację Apple Music na pasku wyszukiwania konsoli PS5 albo we „Wszystkich aplikacjach” na ekranie głównym mediów,

Pobieramy i otwieramy aplikację Apple Music i postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie,

Logujemy się swoim Apple ID albo tworzymy nowe Apple ID, jeśli jeszcze go nie mamy.

To wszystko! Możemy cieszyć się nawet 6 miesiącami Apple Music bez dodatkowych kosztów. Pamiętajmy tylko, by przed zakończeniem się darmowego okresu, dezaktywować subskrypcję. W przeciwnym wypadku odnowi się ona w cenie 21,99 złotych/miesiąc.

Jest kilka uwag do powyższej promocji. Jedną z nich jest to, że jeśli już kiedyś korzystaliśmy z Apple Music, to jako powracający subskrybenci dostaniemy nie 6, a 5 miesięcy bez dodatkowych opłat. Z oferty można skorzystać tylko raz na jednej konsoli PS5. Obowiązuje też limit jednej oferty na jednego subskrybenta Apple Music.

Ogólnie rzecz biorąc, nie musimy się spieszyć z aktywacją półrocznej lub pięciomiesięcznej subskrypcji, bo promocja ważna jest aż do 15 listopada 2024 roku. Jeśli więc zakupimy PlayStation 5 jesienią przyszłego roku, także zakwalifikujemy się do akcji!

Przypomina to promocję na pół roku Apple TV+ w prezencie, która już się zakończyła. Przewagą Apple Music jest to, że z naszego konta możemy korzystać na wszystkich wiodących systemach, w tym słuchać muzyki bez reklam na smartfonach z Androidem.