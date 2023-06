Nowe słuchawki JBL zabrzmią tak dobrze jak wyglądają

Czy oczekujecie od kupowanych przez Was sprzętów, że oprócz zadowalających parametrów technicznych oferują wzornictwo na podobnym poziomie? Jeżeli tak, to z pewnością rozważycie zakup nowych bezprzewodowych słuchawek JBL.

Dobre audio cały dzień

Przyczyną dobrego brzmienia w słuchawkach JBL Tune Beam jest zastosowanie szeregu technologicznych bajerów, połączone z solidną konstrukcją. W środku pchełek zastosowano przetworniki o średnicy 6 mm. Wśród kluczowych elementów specyfikacji warto wymienić pasmo przenoszenia 20 – 20000 Hz, impedancję 16 omów, czułość 8 dB SPL przy 1 kHz oraz maksymalny SPL na poziomie 94 dB. Aby rozmówca słyszał nas głośno i wyraźnie, zastosowano podwójne mikrofony w każdej słuchawce.

Tune Beam (Źródło: JBL)

Oczywiście nie samą stroną sprzętową błyszczą dziś bezprzewodowe konstrukcje. Dzięki funkcji VoiceAware użytkownik zestawu może kontrolować stopień słyszalności własnego głosu podczas rozmowy. Ambient Aware oraz Smart Ambient kolejno pozwalają natomiast wsłuchać się w otoczenie lub wyeliminować hałasy, które nie pozwalają się skupić na muzyce lub rozmowie.

Wykorzystując do łączności Bluetooth w standardzie 5.3 słuchawki JBL Tune Beam mogą przesyłać dźwięk tylko do jednej słuchawki oraz obsłużą w przyszłości (dzięki akutalizacji OTA) dźwięk w trybie LE. Już na tym etapie jednak można liczyć na wysoką jakość muzyki czy rozmów oraz niskie zużycie energii. W zależności od tego, czy korzystamy z ANC czy nie, słuchawki mogą wytrzymać do 12 godzin bez ładowania w etui i 36 godzin łącznie z etui (bez ANC) lub 10 godzin na samych pchełkach i rozciągając czas pracy z pudełeczkiem do 30 godzin (włączone ANC).

Tune Beam (Źródło: JBL)

Ładne i funkcjonalne JBL-e

Funkcjonalność słuchawek rozwija również kompatybilność z aplikacją JBL Headphones. Za jej pomocą można dostosować gesty, znaleźć zagubioną pchełkę, wybierać tryb redukcji szumów oraz uruchomić opcję Smart Audio & Video.

Tine Beam (Źródło: JBL)

Zestaw Tune Beam przygotowano w czterech wariantach kolorystycznych: białym, fioletowym, niebieskim i czarnym. Konstrukcja zaproponowana przez producenta ma być wygodna dla ucha i sprawić, że cały dzień możemy liczyć na skuteczną izolację od hałasów, wygodne ułożenie pchełek w uchu i wysoką jakość audio. Ponadto słuchawki oferują klasę odporności na poziomie IP54 przez co nie straszna im odrobina pyłu oraz krople wody.

JBL Tune Beam Pro są już dostępne w oficjalnym sklepie firmy w cenie 479 złotych. Zestaw jest również widoczny w sklepie internetowym Media Expert, jednak póki co zakup przez sieć nie jest możliwy.